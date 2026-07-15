Comunitat Valenciana
Una nueva concentración por la dana pedirá en València prisión para Mazón con un velatorio simbólico
La manifestación mensual regresa a la capital valenciana después de que en junio las entidades llevasen la movilización a Paiporta.
La manifestación de julio por la tragedia de la dana se celebrará con una novedad: incorporará un velatorio simbólico para pedir cárcel para el que fuera president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quien mantiene el acta de diputado en Les Corts Valencianes en virtud de la cual sigue aforado. Entidades sociales han convocado para el miércoles 29 de julio una nueva concentración con el lema 'Mazón a presó' que esta vez irá acompañada del mencionado velatorio y tendrá lugar en la plaza Manises de València, donde se ubica el Palau de la Generalitat, a las 20.00 horas.
De esta forma regresa a la capital valenciana la protesta mensual por la gestión de la dana, después de que en junio las entidades llevasen la movilización a Paiporta. Precisamente, este martes la jueza que instruye la causa en la que se investiga esta gestión elevó a 231 los fallecidos por las inundaciones.
Cabe recordar que una de las asociaciones de víctimas de la dana, la Asociación de Víctimas de la dana del 29 de octubre, presidida por Mariló Gradolí, ha pedido al Tribunal Constitucional que retire el aforamiento al todavía diputado 'popular' al considerar que hace un uso "espurio" del escaño para evitar ser investigado por el juzgado de Catarroja.
La última manifestación tuvo lugar el 28 de junio, encabezada por las representantes de las asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana, y volvió a exigir el acta de diputado al expresident, esta vez desde Paiporta. Aquella marcha, convocada por más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales, junto con las asociaciones de víctimas de la dana, los Comités Locals d'Emergència i Reconstrucció (CLER) y el Acord Social Valencià (ASV), salió pasadas las 19.00 horas de la plaza de la Iglesia de Sant Jordi de Paiporta, una de las localidades más afectadas por las inundaciones.
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