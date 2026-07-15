Altas temperatiras
Ontinyent registra hoy la temperatura más alta de toda la Comunitat Valenciana
Estos son los municipios que han superado hoy los 40ºC
Las altas temperaturas de hoy mantiene en alerta roja a todo el litoral de la provincia de Valencia y en aviso naranja o amarillo al resto de la Comunitat Valenciana. Tras una jornada calurosa, la temperatura sigue subiendo en las comarcas centrales, alcanzando registros extremos en el litoral y prelitoral.
Según datos ofrecidos por Avamet, Ontinyent se sitúa en el foco del mapa de calor, registrando una de las marcas más altas de la Comunitat con 43,2 ºC, liderando la lista de los 11 municipios que superan la barrera de los 40 grados al medio día.
LOS MUNICIPIOS QUE HAN SUPERADO HOY LOS 40 GRADOS
La Associació Valenciana de Meteorologia confirma que el termómetro ha rebasado los 40 ºC en las localidades de Ontinyent, Muro d'Alcoi, Quesa, Gaianes, Montesa, Aielo de Malferit, Vallada, Villena, Canals, Moixent y Xàtiva.
LISTADO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS (14:50 h)
- Ontinyent: 43,2 ºC
- Muro d'Alcoi: 42,9 ºC
- Quesa: 42,2 ºC
- Gaianes: 42,1 ºC
- Montesa: 42,0 ºC
- Aielo de Malferit: 41,9 ºC
- Vallada: 41,7 ºC
- Villena: 41,6 ºC
- Canals: 41,5 ºC
- Moixent: 41,5 ºC
- Xàtiva: 40,9 ºC
- València: 32,9 ºC
- Alacant: 31,9 ºC
- Castelló de la Plana: 31,2 ºC
- Cim d'Aitana (1549 m): 30,9 ºC
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