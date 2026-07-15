El PP fija su primera (y única) línea roja a Vox y rechaza el recorte de 1 millón de euros a la AVL

El PP ha rechazado la enmienda de Vox que plantea un recorte de un millón de euros al presupuesto de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Es la primera y única línea roja que los populares imponen a su socio, a quien le han aceptado todas las propuestas registradas para modificar los Presupuestos de la Generalitat de 2026, ya sea pactando o directamente acatando las reclamaciones de Vox, a quien los de Pérez Llorca necesitan para sacar adelante las cuentas.

La diputada popular en las Corts Mari Carmen Contelles ha avanzado en los pasillos, en el tercer día de debate de las enmiendas, que el PP no está de acuerdo en recortes en las partidas para la AVL. Una posición que se acaba de plasmar en las votaciones, donde PP y Vox se han dividido por primera vez.

Según ha explicado Contelles, el PP "siempre ha dicho, y lo ha dicho Pérez Llorca" que quiere llegar a acuerdos, pero no quiere decir que apoye "todo lo de todos los grupos. En unas cosas podremos llegar a acuerdos y en otras no", ha apuntado. Ha reconocido, a preguntas de los periodistas, que será la única enmienda de Vox que no apoyan en estos tres días de debate, y ha afirmado que ese grupo es "independiente y puede presentar lo que considere", pero ha reiterado que "desde luego no estamos dispuestos a aceptar recortes en la AVL".

Vox, por su parte, ha tratado de quitar hierro al asunto, aunque ha avanzado que insistirá y que mantendrá viva la enmienda hasta el debate en el Pleno de la próxima semana. El síndic voxista, José María Llanos, ha destacado el "éxito" negociador de Vox en las enmiendas y ha confirmado que seguirá "negociando" con la esperanza de que el PP "se avenga" a aplicar ese recorte a un órgano que ha tildado de "traidor".

PP y Vox han exhibido durante las tres jornadas en las que se ha desarrollado el debate total sintonía en las votaciones al aprobarse mutuamente prácticamente todas sus iniciativas y rechazar la totalidad de las presentadas por el PSPV y Compromís, que presentaron más de 5.000 enmiendas en total. Con ellas, entre otras cosas, los 'populares' han aceptado la prioridad nacional que exige Vox en materias de vivienda y servicios sociales.

Este miércoles, tercer y último día, ha sido el turno de las áreas de Emergencias e Interior; Industria, Turismo, Innovación y Comercio; Acadèmia Valenciana de la Llengua; Servicio de la Deuda; Gastos Diversos; Comité Económico y Social y Síndic de Greuges.

Sobre la AVL, el PP ya había avanzado momentos antes del debate que no apoyaría la enmienda de Vox para recortar 972.000 euros a la entidad en 2026, como finalmente ha ocurrido: "El PP no está de acuerdo en que se recorte a la AVL". De este modo, los de Abascal se han quedado solos defendiendo su enmienda, que no ha salido adelante gracias a los votos en contra del PP, el PSPV y Compromís. El presupuesto de la sección sí que ha salido adelante con los votos a favor del PP y la abstención del PSPV y Compromís; Vox no ha votado.

El PSPV y Compromís, que habían reclamado previamente al PP que no aceptara la enmienda de Vox, han acusado a estas dos formaciones de tener "odio al valenciano" como algo "visceral" y han reprochado a los 'populares' que compren a los de Abascal "todas y cada una" de sus iniciativas con el fin de "estrangular" a la entidad normativa.

Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha garantizado que su grupo "por supuesto" seguirá adelante con la enmienda de la AVL y ha destacado que han estado negociando con el PP "desde el primer día". "Espero que se avengan a esa nueva reducción de otro 25%", había afirmado sobre el sentido del voto de los 'populares'.

En todo caso, ya había advertido de que, en caso de no aprobarse la enmienda, Vox "la mantendrá viva para el pleno" y ha reivindicado que su formación defenderá "lo que cree que es bueno para los valencianos, que no es defender un organismo traidor a los valencianos, traidor a nuestra lengua, un caballo de Troya, un enemigo dentro de casa" como a su juicio es la AVL.

Durante el debate, Mercedes Caballero (PSPV) ha denunciado la "política errática" del PP con la Acadèmia, formación a la que ha acusado de hacer "politiqueo" con esta institución, a la vez que ha retado a los 'populares' a ser valientes y respaldar "las pretensiones totales de Vox" y ha advertido de que, con los recortes que proponen los de Abascal, esta "solo podrá funcionar con los recursos del Gobierno de Pedro Sánchez".

Mientras, Mª Josep Amigó (Compromís) ha lamentado la "manía" de Vox con la AVL para "estrangularla" con el ánimo de "reventarla" y ha pedido al PP que "recapacite" y no apoye la iniciativa. "No podemos entrar en el juego", ha advertido a los 'populares', a los que ha instado a "cumplir las palabras" del 'president' Juanfran Pérez Llorca, que se erigió como defensor de la entidad normativa.

De su lado, Vicente Betoret (PP) ha lamentado estar en el "día de la marmota versión AVL", ha valorado que la institución ha "sobrevivido" pese a los augurios del PSPV y Compromís, ha defendido que el valenciano "no está en peligro" y ha acusado a la izquierda de "tensar, dividir y crear muros": "La apocalipsis del valenciano no es lingüística, son ustedes".

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Y José Mª Llanos (Vox), en valenciano, ha insistido en que la AVL "no defiende la valencianía ni nuestra cultura ni lengua", ha calificado a la Acadèmia de "pancatalanista" y ha pedido "acabar" con ella por su "traición" y por "no defender el valenciano, sino un engendro calcado del catalán". "Lo vamos a conseguir", ha avisado.