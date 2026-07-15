PP y Vox aprueban dar más de 200.000 euros a la promoción del ‘bou en corda’

Un total de 225.000 euros. Es lo que se va a destinar, en dos líneas diferentes, a la promoción del ‘bou en corda’, tal y como se refleja en una de las enmiendas del Proyecto de Presupuestos 2026 presentadas por Vox y apoyada por el Partido Popular. De este modo, sale adelante en las Corts Valencianes una propuesta para cuya consecución se retiran fondos de la Fira Trovam de la industria musical valenciana, de la Dirección General de Cultura y la de Patrimonio Cultural.

No era el plan inicial. No exactamente, al menos. La enmienda presentada inicialmente por el grupo comandado por José María Llanos proponía dedicar la totalidad de la ayuda de la Generalitat destinada a la Fira Trovam a nuevas líneas relacionadas con el ‘bou en corda’.

En total, la subvención nominativa que recibía esta feria, que es un encuentro de profesionales de la industria musical valenciana que este año se celebra del 12 al 14 de noviembre en Castelló de la Plana, era de 225.000 euros por parte de la Conselleria de Educación y Cultura. La enmienda presentada inicialmente por el partido de extrema derecha proponía dejar esa ayuda a cero.

Una “ruta cultural” y una red de ayuntamientos

Y con esos 225.000 euros, se proponía por una parte crear una nueva línea de ayudas en concurrencia competitiva para “asociaciones culturales” relacionadas con el ‘bou’, es decir, entidades que promueven este tipo de actos. A ese fin se pretendía destinar 150.000 euros. La idea es que con esos fondos documenten “el patrimonio”, recuperen archivos históricos de estos festejos, realicen “producción audiovisual” e incluso creen “una ruta cultural”.

El resto de lo recortado a Trovam, 75.000 euros se preveía destinarlos a la creación de una Red valenciana de ‘bou en corda’ conformada por ayuntamientos en los que se programa este tipo de actos. Los fondos irían destinados a “promoción turística y seguridad de los festejos”.

Pero el debate de enmiendas alberga sorpresas y, también, enmiendas transaccionales. En una de ellas, PP y Vox han acordado una nueva distribución de las líneas de las que recortar fondos para desviarlos al ‘bou en corda’

Recortes en Patrimonio y Actividad Escénica

En concreto, en el debate en comisión de este martes, PP y Vox han aprobado quitar 50.000 euros de la subvención a la Fira Trovam en lugar de la totalidad, los 225.000. El resto se le seguiría, por tanto, otorgando.

Pero no han renunciado a sus planes de promoción del ‘bou en corda’, sino que disminuirán otras partidas. En concreto, de la Dirección General de Cultura y la de Patrimonio Cultural. Respectivamente, se recortan 15.000 euros de la partida “Trabajos realizados por otras empresas y profesionales” del programa de Patrimonio Artístico, Museos y Artes Plásticas y 235.000 euros de esa misma partida pero del programa de Promoción y Actividad Cultural y Escénica.

Noticias relacionadas

Con esa nueva distribución de los recortes, se consigue una “bolsa” de fondos de 300.000 euros, lo que supone 75.000 euros más que la propuesta inicial. Con ese dinero, PP y Vox han acordado crear una nueva línea de subvenciones para la “Adaptación, promoción, divulgación y representación teatral de obras del Segle d’Or de les lletres valencianes”.