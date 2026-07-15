PP y Vox quieren que los policías locales en prácticas lleven pistola y reservar plazas para militares en los cuerpos municipales

Las enmiendas registradas por PP y Vox al Proyecto de Ley de Medidas Fiscales incorporan una profunda reforma de la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunitat Valenciana.

Entre las principales novedades figura la posibilidad de que los policías locales en prácticas e interinos puedan portar armas de fuego y la reserva de un porcentaje de plazas de los cuerpos municipales para militares profesionales, además de cambios en los sistemas de acceso, promoción y movilidad.

La reforma ha sido duramente criticada por CC OO. Vicente Puchades, máximo responsable de CC OO de Policía Local de València, sostiene que los cambios se han introducido "por la puerta de atrás", ya que no formaban parte del proyecto inicial y se han incorporado mediante enmiendas de adición, durante la tramitación parlamentaria de la norma autonómica de medidas fiscales.

Fuentes del sindicato recuerdan, además, que la Comisión de Coordinación de Policías Locales de la Comunitat Valenciana, el principal órgano consultivo del sector, no se reúne desde 2024 pese a que la ley establece que debe hacerlo, al menos, dos veces al año. Según añaden, la organización ha solicitado en dos ocasiones su convocatoria sin obtener respuesta.

Un régimen especial para la Policía Local de València

Las enmiendas del PP incluyen la creación de un régimen especial para la Policía Local de València que abriría la puerta al acceso desde el exterior a plazas de mando para miembros de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, además de permitir saltos entre categorías.

También plantean que los agentes en prácticas e interinos puedan portar armas de fuego, fijar un límite máximo de 40 años para acceder a la Policía Local, modificar las normas de movilidad y permutas, facilitar la cobertura de jefaturas y redistribuir competencias entre la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), la Conselleria y la Dirección General de Seguridad.

Por su parte, Vox propone reservar plazas para militares profesionales y atribuir a las policías locales competencias de tipo administrativo para intervenir con el objetivo de restringir el uso de prendas que oculten el rostro como el burka.

Fuentes de CC OO consideran que varias de estas modificaciones apuntan "hacia una mayor militarización de las policías locales" y critican que la AVSRE quede relegada en favor de otros órganos de la Administración autonómica.

Según indica Vicente Puchades, máximo responsable de CC OO de Policía Local de València, el sindicato seguirá de cerca la tramitación parlamentaria de las enmiendas y ya ha puesto en marcha un estudio jurídico para decidir si presenta recursos contra las modificaciones que finalmente salgan adelante.