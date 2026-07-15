Vaivén
El PSPV homenajea a su pasado: 75 años de Joan Lerma
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València
El PSPV celebra este jueves los 75 años del expresident de la Generalitat Joan Lerma, primer jefe del Consell escogido en democracia y cuyos mandatos sirvieron para desplegar el autogobierno recuperado democráticamente.
Los socialistas han organizado para una cena en el Marítim: "Hui és l'aniversari de Joan Lerma i hem volgut agrair-li que hi haja entregat la seua vida a millorar la nostra", acompaña el vídeo que ha publicado el PSPV.
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