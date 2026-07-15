¿Cuándo termina el aviso rojo por calor en la Comunitat Valenciana?

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado el aviso rojo por altas temperaturas para este miércoles, en la provincia de València. Los más de 200 muncipios que la componen corren alto riesgo por el calor; se prevé que se alcanzen máximas de 42 grados por todo el litoral valenciano. La alerta roja, aparte de las temperaturas extremas, incluye tormentas secas, reventones y fuertes rachas de viento, aunque de corta duración.

Además, se activa la alerta naranja en el interior de València, el interior sur de Castelló y en toda la provincia de Alicante; estas zonas llegarán a temperaturas máximas de 39 grados. Asimismo, se pronostican temperaturas de 37 grados en el interior norte y litoral de Castellón, por ello la alerta amarilla. Al igual que en el interior de València y el interior sur de Castelló, pero, por previsión de borrascas. La Aemet prevé que estas temperaturas y posibles tormentas lleguen este medio día, alrededor de las 13:00 horas.

¿Cuándo terminan los avisos por calor extremo?

Para mañana jueves Aemet rebaja la alerta roja a amarilla en todo el litoral de València y litoral norte e interior de Alicante por máximas de 38 grados. Por otro lado, se mantiene el aviso naranja en el interior de València y litoral sur de Alicante con una previsión de 40 grados, que cambiará a amarilla el viernes por toda la provincia de Valencia y parte de Alicante; a excepción del litoral sur alicantino que mantiene el nivel naranja. En Castellón, tanto para el jueves como para el viernes, no se notifica ninguna alerta por altas temperaturas.

Según las previsiones del organismo, a partir del viernes 17 y el sábado 18 de julio, los termometros darán un respiro.

RECOMENDACIONES ANTE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS

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Ante estos fuertes episodios de calor, tanto Protección civil como Emergencias comparten varios consejos para enfrentar la ola de calor; la exposición al sol tiene que ser limitada, al igual que ingerir comidas ligeras y regulares, frutas y verduras, que sean ricas en agua y sales minerales complementando a la frecuente hidratación de agua y líquidos. Además de optar por colores claros en nuestra vestimenta, y que esta cubra toda la superficie de la piel posible. Y por último, insisten en evitar el ejercicio físico y de alta intensidad en las horas centrales del día.