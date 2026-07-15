Tres años del 'enlace' Mompó-Ens Uneix: la boda por dinero que terminó en amor

Fue un matrimonio concertado y los socios no lo escondieron. Hasta el propio Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent y líder de Ens Uneix, lo definió así menos de un año después de aquella controvertida ceremonia, el 14 de julio de 2023, oficiada en el salón de plenos de la Diputación de Valencia y con un desconocido Juanfran Pérez Llorca como casamentero. Más que una investidura fue una UTE.

"Con el PP nos hemos casado por dinero, no por amor", resumió Jorge Rodríguez en una entrevista. Tres años después, los dos socios de este matrimonio en régimen de separación de bienes han prosperado. Tanto, que por el camino ha surgido el cariño.

Y es que como en todo amor imposible, la adversidad une. Y este romance se enfrentaba a muchos obstáculos. Primero, a la aparente dependencia de Vox, el socio necesario de investidura con el que tuvieron que pactar los primeros presupuestos, y del que han acabado independizándose, aunque el precio sea que gobiernen en minoría (los plenos son eternos al tener que aprobar cada subvención) y con los presupuestos prorrogados.

También lidiaron con las dudas dentro de Ens Uneix, partido escindido del PSPV y que se reivindica con adn de izquierda, por el desgaste electoral de gobernar adosado a la derecha. Y más adelante, con el lastre para ambos socios de la gestión de Carlos Mazón el día de la dana.

Marta Barrachina, Jorge Rodríguez y Pérez Llorca, el 14 de julio de 2023. / Germán Caballero / LEV

La declaración de bienes política de Vicent Mompó ha aumentado desde que se asoció a Natàlia Enguix, la única diputada de Ens Uneix con el acta de la Vall d’Albaida y desde aquel día vicepresidenta primera. Tras su gran resultado en la noche electoral del 28 de mayo de 2023, Ens Uneix abrió una casa de apuestas en su sede. El pacto natural habría sido un tripartito PSPV- Compromís- Ens Uneix. Pero Mompó, con el apoyo de Llorca como ‘fontanero’ del partido, estaba en el lugar adecuado en el momento oportuno, redobló la apuesta para dejar al PSPV sin la única gran institución que podía retener y se llevó el bote.

Mompó, de desconocido a contrapeso

Su principal activo hoy es un mayor conocimiento público y visibilidad interna. Vicent Mompó ha pasado en estos tres años de ser un desconocido a aparecer, si no como rival, al menos como contrapeso interno del president Pérez Llorca, y con aspiraciones de futuro. Entre un momento y otro, una dana en la que, como alcalde, estuvo donde tocaba y salió bien parado, aunque sus declaraciones ante el tribunal y los medios le han puesto en un brete, con la jueza cuestionando su versión sobre lo que se sabía esa tarde en el Cecopi.

En clave orgánica, Mompó ha amasado un amplio respaldo de las bases populares de las comarcas valencianas, convirtiéndose además en referente del desatendido sector valencianista del PPCV, con el uso de la lengua como bandera. Incluso ha podido ofrecer por momentos un perfil de político transversal, capaz de articular pactos a derecha e izquierda, y cómodo en los terrenos políticos a los que le ha arrastrado Ens Uneix, como la memoria democrática o la abolición de la prostitución, algo insólito en un dirigente del PP.

Jorge Rodríguez y Diana Morant, en una imagen de archivo. / RAQUEL ABULAILA / LEV_016

Ruptura total con el PSPV

Mompó ha sido el gran beneficiario de una apuesta a largo plazo de Ens Uneix. Porque lo que podía haber sido la legislatura del reencuentro entre Jorge Rodríguez y el PSPV ha terminado en una ruptura irreconciliable. La dana abrió una posible vía de escape para este partido. La idea de la moción de censura ha sobrevolado la primera parte de esta legislatura. La sucesora de Ximo Puig, Diana Morant, buscó descongelar las relaciones, incluso se verbalizaba de puertas adentro una futura reintegración en el partido. Pero la designación de Rebeca Torró como número 3 del PSOE fue tomado en Ontinyent como una afrenta personal y terminó con cualquier posible acercamiento. Solo el tiempo dirá si la apuesta ha sido acertada para Rodríguez.

Mompó, Rodríguez y Mazón, en el museo textil d'Ontinyent. / Levante-EMV

Un pacto millonario sujeto al IPC de Mazón

Desde la diputación, Ens Uneix ha defendido los intereses de la Vall d’Albaida como el PNV defiende los del País Vasco. El pacto inicial con el PP hablaba de 15 millones en inversiones extraordinarias para la comarca. Pero en una legislatura donde el IPC 'político' ha subido (ya se sabe, la guerra de Ucrania, o la dana de Mazón) el precio de su apoyo también se ha revalorizado.

Por el camino, Ontinyent también ha logrado del Consell la puesta en marcha de proyectos estratégicos (tanto con Mazón como luego con Llorca), como la finalización del hospital y una nueva facultad de Veterinaria de la UV en el campus de Ontinyent.

Ens Uneix abre nuevas filiales ante 2027

En paralelo, y con esa capacidad inversora, Ens Uneix ha ampliado su proyecto político. Ha abierto filiales en comarcas como la Costera (su capital Xàtiva), en la Safor o la Canal de Navarrés. También ha lanzado un proyecto de plataforma municipalista (Unión Municipalista), que se va a presentar a las autonómicas como conglomerado de partidos independientes, y con el que busca repetir la jugada de lograr algún diputado decisivo en los partidos judiciales de la diputación. En esa clave utiliza su influencia sobre el PP para forzar una rebaja del listón electoral, aunque parece poco problable que suceda.

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Con ese objetivo de crecer a costa del PSPV, ha dado cobijo a proyectos también rebotados, como el de Toni González, alcalde de Almussafes, al que han apadrinado y también dado respaldo en forma de inversión desde la diputación. En esa comarca (Ribera Baixa) tiene socios en Sueca o Sollana.