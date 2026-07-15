Última hora del aviso rojo por calor extremo en la Comunitat Valenciana: alertas por tormentas y reventones térmicos

Alerta roja por calor: Paterna pide no acceder al bosque de la Vallesa ante el riesgo extremo de incendios

Paterna afrontará este miércoles 15 de julio una de las jornadas más delicadas del actual episodio de calor, con un dispositivo especial de prevención de incendios forestales y un llamamiento expreso a la ciudadanía para que evite acceder al Parque Natural del Túria, especialmente al entorno de La Vallesa, y a otras zonas forestales del municipio. La Generalitat ha declarado el nivel 3 de preemergencia, el máximo previsto por riesgo de incendios, en toda la Comunitat Valenciana durante el miércoles 15 y el jueves 16 de julio. La decisión coincide con el aviso rojo por temperaturas máximas establecido para zonas del litoral valenciano.

Leer noticia completa aquí.