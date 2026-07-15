En Directo
Última hora del aviso rojo por calor extremo en la Comunitat Valenciana: alertas por tormentas y reventones térmicos
Las previsiones de Aemet indican que los termómetros podrán alcanzar los 42 grados en algunos municipios del interior de Valencia
También se ha activado la alerta por tormentas secas y reventones térmicos
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para hoy miércoles 15 de julio un aviso rojo en la Comunitat Valenciana por altas temperaturas, tormentas secas y posibles reventones térmicos. El organismo "un día muy adverso" en la Comunitat, en la que es ya su tercera ola de calor en lo que llevamos de verano. Las previsiones apuntan que en algunos municipios del interior de Valencia, el mercurio podría alcanzar los 42 grados.
Ada Dasí
Sedaví activa medidas extraordinarias ante la alerta roja por altas temperaturas
Ante el episodio de altas temperaturas y la alerta roja decretada para este miércoles, el Ayuntamiento de Sedaví ha activado diversas medidas extraordinarias con el objetivo de proteger la salud de la ciudadanía y minimizar los riesgos derivados del calor extremo.
Cèsar Garcia Aleixandre
Alerta roja por calor: Paterna pide no acceder al bosque de la Vallesa ante el riesgo extremo de incendios
Paterna afrontará este miércoles 15 de julio una de las jornadas más delicadas del actual episodio de calor, con un dispositivo especial de prevención de incendios forestales y un llamamiento expreso a la ciudadanía para que evite acceder al Parque Natural del Túria, especialmente al entorno de La Vallesa, y a otras zonas forestales del municipio. La Generalitat ha declarado el nivel 3 de preemergencia, el máximo previsto por riesgo de incendios, en toda la Comunitat Valenciana durante el miércoles 15 y el jueves 16 de julio. La decisión coincide con el aviso rojo por temperaturas máximas establecido para zonas del litoral valenciano.
Cèsar Garcia Aleixandre
Alerta roja por calor en Torrent: cierre de paelleros, suspendidos los campus y las actividades deportivas este miércoles
El Ayuntamiento de Torrent activará este miércoles 15 de julio un dispositivo especial ante la alerta roja por temperaturas máximas, que incluye la suspensión de campus municipales y actividades deportivas, el cierre de paelleros y el refuerzo de la vigilancia en el término municipal. La alcaldesa Amparo Folgado ha firmado el decreto por el que el consistorio activará las medidas municipales de protección y prevención previstas ante situaciones de alerta roja por temperaturas máximas, después de los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (112 Comunitat Valenciana).
Alba Grimaldos
AEMET activa el aviso rojo por temperaturas extremas
La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso rojo por temperaturas máximas extremadamente altas para este miércoles 15 de julio. Se prevé un peligro extraordinario con registros que superarán los 42 °C en el litoral norte y litoral sur de la provincia de Valencia. Las autoridades califican la situación de muy adversa y exigen seguir estrictamente las recomendaciones de Protección Civil.
Lucía Prieto
Desalojan al público tras cancelar la actuación de Ana Torroja en los Conciertos de Viveros por posibles reventones térmicos esta noche en València
El Ayuntamiento de València desaloja al público que se encontraba en el recinto de los Conciertos de Viveros tras decidir, este martes, suspender la actuación de Ana Torroja por el aviso rojo por calor extremo en la ciudad. El cecopal ha tomado la decisión de suspender el concierto después de la última actualización del boletín de la Generalitat Valenciana en el que advierten de que se pueden producir reventones térmicos esta misma noche.
Mar Navarro
¿Qué es el reventón térmico del que avisa Aemet?
La Agencia Estatal de Meteorología en la Comunitat Valenciana decreta para este miércoles la alerta roja que, además de las máximas de 42 grados, incluye ventiscas, tormentas secas y reventones térmicos. Pero, ¿qué es este último fenómeno meteorológico?
Alba Grimaldos
Los bomberos de la Diputación de Castellón alertan del riesgo extremo de incendios en la Comunitat Valenciana
Los bomberos alertan del riesgo extremo de incendios forestales en toda la Comunitat. Para el día de hoy se prevén temperaturas críticas que superarán los 39 °C en el interior y los 37 °C en el litoral, acompañadas de baja humedad ambiental y la posibilidad de tormentas. Las autoridades piden máxima precaución a la ciudadanía, recomiendan seguir los avisos oficiales de GVA 112 y llamar al 112 si se avista humo o fuego.
Lucía Ros
Lista de los municipios de la Comunitat Valenciana en riesgo rojo y naranja (ayer 14 de julio)
El aviso rojo que activa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por "calor intenso y generalizado" para el día de mañana es la continuación del nivel de riesgo para la salud de una destacable gran parte de municipios de la Comunitat Valenciana para hoy 14 de julio. Se previenen rozar los 38 °C en algunas zonas como Ontinyent o Requena y la temperatura general no bajará de los 35 °C según la Aemet.
LevanteTV
El calor extremo activa el aviso rojo en Valencia
La Generalitat ha establecido el nivel de preemergencia 3 (riesgo máximo) del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales en todo el territorio de la Comunitat Valenciana desde el miércoles, 15 de julio, hasta el jueves, 16 de julio, ambos inclusive.
José Parrilla
València se prepara para la alerta roja por la ola de calor: cierre de espacios públicos y cancelación de actividades y conciertos
El Ayuntamiento de València ha reunido este martes el Cecopal ante la alerta roja decretada por la Generalitat Valenciana para mañana miércoles, 15 de julio, por las altas temperaturas. La alcaldesa de València, María José Catalá, ha presidido la reunión, en la que también han participado concejales y diferentes servicios municipales, Policía Local y Bomberos para coordinar las acciones ante la alerta decretada.
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