Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Derrumbe edificio ValenciaAlerta roja Aemet ValenciaGigafactoría Cecotec ValenciaEspaña final del MundialReventon térmicoAire acondicionadoCartel Feria de Julio Valencia
instagramlinkedin

En Directo

Última hora del aviso rojo por calor extremo en la Comunitat Valenciana: alertas por tormentas y reventones térmicos

Las previsiones de Aemet indican que los termómetros podrán alcanzar los 42 grados en algunos municipios del interior de Valencia

También se ha activado la alerta por tormentas secas y reventones térmicos

Aviso rojo en la Comunitat Valenciana

Aviso rojo en la Comunitat Valenciana / Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alba Grimaldos

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para hoy miércoles 15 de julio un aviso rojo en la Comunitat Valenciana por altas temperaturas, tormentas secas y posibles reventones térmicos. El organismo "un día muy adverso" en la Comunitat, en la que es ya su tercera ola de calor en lo que llevamos de verano. Las previsiones apuntan que en algunos municipios del interior de Valencia, el mercurio podría alcanzar los 42 grados.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet activa aviso rojo por un día 'muy adverso' en Valencia: calor extremo, tormentas secas y reventones térmicos
  2. Carcaixent registra hoy la temperatura más alta de toda España y Europa
  3. Estas son las 10 carreras con la nota de corte más alta en la Comunitat Valenciana para el curso 2026-27
  4. Notas de corte 2026-27 en las universidades de la Comunitat Valenciana: notas de la UV, UPV, UA, UMH y UJI
  5. En busca de 2.700 euros para que Abu acabe la universidad: 'Me faltan dos asignaturas para ser educador social
  6. Vecinos de San Antonio de Benagéber rechazan la instalación de pantallas acústicas junto a la autovía: 'Alcalde, no a las pantallas
  7. Vox exige al PP usar la inspección educativa contra los docentes por 'adoctrinamiento
  8. Aviso naranja por calor extremo en la Comunitat Valenciana: la Aemet advierte de que los termómetros alcanzarán los 42ºC en una semana crítica

Dos accidentes dificultan el tráfico en Valencia y provocan atascos en la V-31 y la A-7

Dos accidentes dificultan el tráfico en Valencia y provocan atascos en la V-31 y la A-7

Última hora del aviso rojo por calor extremo en la Comunitat Valenciana: alertas por tormentas y reventones térmicos

Última hora del aviso rojo por calor extremo en la Comunitat Valenciana: alertas por tormentas y reventones térmicos

Educación aumenta la ratio para alumnos con discapacidad en plena negociación para reducirla

Educación aumenta la ratio para alumnos con discapacidad en plena negociación para reducirla

Tres años del 'enlace' Mompó-Ens Uneix: la boda por dinero que terminó en amor

Tres años del 'enlace' Mompó-Ens Uneix: la boda por dinero que terminó en amor

La Aemet activa aviso rojo por un día "muy adverso" en Valencia: calor extremo, tormentas secas y reventones térmicos

La Aemet activa aviso rojo por un día "muy adverso" en Valencia: calor extremo, tormentas secas y reventones térmicos

Tijeretazo de 19 millones para las entidades sociales que trabajan con menores vulnerables

Tijeretazo de 19 millones para las entidades sociales que trabajan con menores vulnerables

Sanidad privatiza la logopedia en Primaria por 20 millones para atender a 3.700 pacientes

Sanidad privatiza la logopedia en Primaria por 20 millones para atender a 3.700 pacientes

PP y Vox aprueban dar más de 200.000 euros a la promoción del ‘bou en corda’

PP y Vox aprueban dar más de 200.000 euros a la promoción del ‘bou en corda’
Tracking Pixel Contents