La vicepresidenta de la Diputación de València viaja a México y Guatemala con su equipo en misión institucional

La vicepresidenta primera de la Diputación de València, Natàlia Enguix, viajará a México y Guatemala durante quince días el próximo mes de septiembre en misión institucional. Lo hará con parte de su equipo, en concreto su jefe de gabinete, dos asesores y un técnico de cooperación internacional adscrito al servicio de cooperación municipal que dirige la diputada de Ens Uneix.

El desplazamiento de la delegación oficial de la diputación tendrá lugar entre el 31 de agosto y el 14 de septiembre, y ya ha sido aprobada por un decreto de la vicepresidenta con el visto bueno del secretario general para representar a la institución.

Por un lado, Enguix ha sido invitada a participar en las jornadas que organiza el Ateneo Español de México bajo el título: “Cuando el mundo expulsa: exilio republicano, la memoria democrática y las movilidades forzadas contemporáneas”, dentro de un ciclo de conferencias en que participan entre otras instituciones la Universitat de València y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Enguix, que es titular de las competencias de memoria democrática, inaugurará y clausurará el encuentro además de participar en una mesa redonda.

El Colegio de España en México (Colmex) también expondrá un trabajo de la fotógrafa valenciana Eva Máñez sobre las mujeres represaliadas. Y se pretende aprovechar el viaje para poner en contacto a los descendientes de exiliados valencianos en México con sus familiares en Valencia.

Al margen de esto, la diputación va a aprovechar el salto oceánico para visitar varios proyectos de cooperación internacional financiados por la institución provincial que se llevan a cabo en Guatemala. Se trata de un viaje que el titular del área de cooperación suele realizar una vez por legislatura y que se hará coincidir con las jornadas de México. Guatemala es un país que no había sido visitado recientemente en este tipo de misiones de inspección.

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“Atendida la necesidad, tanto desde el punto de vista técnico como representativo e institucional, de visitar los proyectos de cooperación internacional al desarrollo realizados en Guatemala por distintas ONG, que han sido financiados por la Diputación de Valencia en las diferentes convocatorias realizadas”, señala el decreto, que también subraya el interés de la visita para “comprobar el impacto de las acciones y actividades realizadas en la ejecución de los proyectos financiados, así como para comprobar el impacto que han tenido en las comunidades y personas beneficiarias”.