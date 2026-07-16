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La Aemet activa el aviso naranja en Valencia y Alicante por calor extremo de hasta 42 °C y amarillo por la llegada de tormentas fuertes

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Redacción Levante-EMV

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La Aemet activa el aviso naranja en Valencia y Alicante por calor extremo de hasta 42 °C y amarillo por la llegada de tormentas fuertes

Redacción Levante-EMV

València
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El calor asfixiante no abandona a la Comunitat Valenciana. Tras la jornada de hoy, marcada por unas temperaturas extremas, sobre todo en el interior, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos varios avisos para las próximas horas. El territorio valenciano, además de mantener el mercurio en los 42ºC en algunos municipios, también se prepara para recibir tormentas localmente fuertes.

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