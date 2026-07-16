La DGT alerta de más de 14 kilómetros de retenciones en los accesos a València este jueves

Nueva jornada de tráfico lento en los principales accesos a València a las puertas de una nueva operación salida del verano. Desde primera hora de este jueves 16 de julio, la Dirección General de Tráfico (DGT) informa de más de 14 kilómetros de retenciones en las carreteras de entrada y salida de la ciudad, provocadas por el habitual aumento de la circulación durante la hora punta.

Uno de los puntos más afectados vuelve a ser la V-30, donde los conductores encuentran importantes retenciones a la altura de Xirivella y Mislata. La congestión también se extiende a la incorporación desde la Ronda Nord, donde el elevado volumen de vehículos ralentiza la circulación en uno de los accesos más transitados del área metropolitana.

El tráfico lento también se deja notar en el bypass de la A-7, a la altura de Bétera, en sentido Alicante, donde el tráfico avanza con lentitud debido a la intensidad de la circulación registrada durante las primeras horas de la mañana.

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La DGT recomienda planificar los desplazamientos con antelación, consultar el estado del tráfico antes de iniciar el viaje y extremar la precaución al volante. Las retenciones podrían mantenerse mientras continúe la hora punta, especialmente en la V-30 y el bypass de la A-7, dos de las vías que concentran un mayor volumen de vehículos cada mañana.