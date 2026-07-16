El calor extremo y el bochorno asfixian a la Comunitat Valenciana: los termómetros se disparan hasta los 40ºC y Aemet mantiene los avisos.

La Comunitat Valenciana atraviesa unas jornadas de calor extremo y humedad asfixiante. Tras una madrugada insólita con fenómenos meteorológicos poco habituales y un ambiente tropical generalizado, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) alertan de que el bochorno continuará de forma inminente, dando paso además a fuertes tormentas de cara al sábado.

Termómetros a 38 grados a las 7:50 horas

La pasada noche y las primeras horas de hoy han dejado registros históricos en los termómetros de la región. El litoral valenciano ha vivido una noche tórrida generalizada, acompañada de una humedad relativa asfixiante que ha rozado el 90% y un viento prácticamente inexistente. La combinación de estos factores ha disparado la sensación de bochorno tanto en zonas urbanas como en áreas rurales.

Temperaturas y humedad alrededor de las 14:30 de hoy, 6 de julio, en la Comunitat Valenciana. / Avamet

La singularidad de la jornada se ha dado en el observatorio de Alcoi (Zona Alta), donde un 'esclafit sec' (reventón cálido) ha hecho escalar el termómetro hasta los 37,5 ºC a las 5:45 horas de la madrugada, un ascenso térmico acompañado de fuertes rachas de viento de hasta 98 km/h y un desplome de la humedad hasta el 13%.

En el resto de la comarca de l'Alcoià, Aemet también ha registrado este reventón cálido elevando el mercurio a los 38,2 ºC a las 07:50 horas con rachas de 45 km/h. Además, durante la noche, decenas de poblaciones del Comtat, l'Alcoià, la Marina Baixa, la Marina Alta y l'Alacantí han sufrido picos de 37 ºC y 38 ºC.

La presencia de polvo en suspensión procedente del desierto, arrastrado por bandas de nubosidad subtropical, ha empeorado sensiblemente la calidad del aire, especialmente en Valencia y Alicante.

Temperaturas máximas a las 6:40 horas de hoy, 16 de julio. / Avamet

Temperaturas mínimas

Las temperaturas mínimas más destacadas de la última jornada han sido:

Alcoy/Alcoi: 27.7 ºC

Pego: 26.0 ºC

Tancat de Mília (Sollana): 26.0 ºC (con una humedad que superó el 90% en l'Albufera)

València: 26.0 ºC

Alicante/Alacant: 25.7 ºC

Orihuela: 25.5 ºC

Aeropuerto de Alicante-Elche: 25.4 ºC

Miramar: 25.4 ºC

Sagunto/Sagunt: 25.4 ºC

Aeropuerto de València: 25.4 ºC

Rojales: 25.2 ºC

Castelló de la Plana: 25.1 ºC

Novelda: 25.1 ºC

Oliva: 25.1 ºC

Jávea/Xàbia: 24.5 ºC

Ontinyent: 24.4 ºC

Morella: 24.3 ºC

Torreblanca: 24.0 ºC

Zarra: 23.7 ºC

Benidorm: 23.4 ºC

Polinyà de Xúquer: 23.3 ºC

Bejís: 23.2 ºC

Carcaixent: 23.2 ºC

Xàtiva: 23.2 ºC

Barx: 23.1 ºC

Chelva: 23.1 ºC

Castellfort: 23.0 ºC

Elche/Elx: 22.9 ºC

Vinaròs: 22.8 ºC

Vilafranca: 22.7 ºC

València ya acumula 42 noches tropicales y 5 tórridas

En lo que va de verano hasta el 16 de julio, la ciudad de València ya acumula 42 noches tropicales y 5 tórridas (aquellas donde la mínima no baja de los 25 ºC). Los registros históricos reflejan que este tipo de noches eran inexistentes o muy aisladas en el siglo XX antes del 17 de julio, pero se han vuelto sumamente frecuentes desde el año 2015.

Durante las horas centrales del jueves, las brisas han contenido los termómetros en la costa, pero han elevado la humedad. En el interior, los valores máximos han tocado techo en la Vall del Vinalopó y la Foia de Castalla, con unos 41 ºC registrados en Villena y 40 ºC en Onil, Salinas, Elda y Petrer.

Gráfico que indica las noches tórridas en València desde el año 1941. / Aemet

Previsión para el viernes: alerta naranja por calor extremo de 40 grados

Para mañana viernes, el panorama meteorológico continuará marcado por temperaturas significativamente altas en Valencia y Alicante, acompañadas de cielos poco nubosos y posible polvo en suspensión. Las mínimas experimentarán un ligero descenso en la mitad norte y se mantendrán sin cambios en el sur, repitiendo el ambiente de bochorno nocturno en la costa. Las máximas sufrirán pocos cambios, salvo un repunte en el extremo sur. El viento soplará flojo variable, imponiéndose la componente este por la tarde en el litoral y el oeste en el interior de Valencia.

Avisos de la Aemet para el viernes

Aemet ha activado los siguientes avisos por altas temperaturas para la jornada del viernes:

Alerta naranja: En el litoral sur de Alicante (de 12:00 a 20:00 horas) por temperaturas que alcanzarán los 39 ºC en el interior de dicha zona.

En el litoral sur de Alicante (de 12:00 a 20:00 horas) por temperaturas que alcanzarán los 39 ºC en el interior de dicha zona. Alerta amarilla: En el interior sur de Valencia (de 12:00 a 21:00 horas) por máximas de 39 ºC de forma general y hasta 40 ºC en puntos del interior.

En el interior sur de Valencia (de 12:00 a 21:00 horas) por máximas de 39 ºC de forma general y hasta 40 ºC en puntos del interior. Alerta amarilla: En el interior norte de Valencia e interior de Alicante (de 12:00 a 21:00 horas) con valores de hasta 38 ºC.

En el interior norte de Valencia e interior de Alicante (de 12:00 a 21:00 horas) con valores de hasta 38 ºC. Alerta amarilla: En el litoral norte y sur de Valencia, así como en el litoral norte de Alicante (de 12:00 a 20:00 horas) por registros de hasta 36 ºC en las zonas interiores de la franja costera.

Para mañana viernes, el panorama meteorológico continuará marcado por temperaturas significativamente altas en Valencia y Alicante. / J.M. López

Previsión para el sábado: fuertes tormentas con granizo

El sábado el escenario cambiará sustancialmente. Aemet retira por completo los avisos por altas temperaturas debido a un descenso de las máximas, el cual será mucho más acusado en el extremo sur del territorio valenciano. Las mínimas, sin embargo, se mantendrán con escasas variaciones. Los cielos mostrarán nubosidad de evolución diurna en las zonas de interior, y persistirá la probabilidad de una reducción de la visibilidad en las zonas altas debido al polvo en suspensión.

El principal riesgo de la jornada se trasladará a la inestabilidad atmosférica. Se esperan chubascos y tormentas en el interior que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Avisos de la Aemet para el sábado

Ante esta situación, Aemet ha decretado las siguientes alertas para el sábado por la tarde: