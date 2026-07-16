Los farmacéuticos de Valencia votarán de nuevo el 4 de octubre después de la anulación de las elecciones de mayo

El 4 de octubre se volverán a abrir las urnas para elegir al presidente del Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (Micof). Esa es la decisión adoptada por la Junta de Gobierno de la entidad el pasado 15 de julio. Será la segunda vez que los farmacéuticos de la provincia voten después de las elecciones celebradas en mayo, anuladas por la Mesa Electoral a mediados de junio, por "irregularidades" en el voto por correo y ordenó repetirlas porque este centenar de votos que no fueron remitidos por la Notaría de forma individual y certificada, sino "a través de terceros y de forma agrupada".

La jornada electoral será un domingo, de nuevo, y las urnas estarán abiertas entre las nueve de la mañana y las siete de la tarde. Por el momento, se desconocen las normas y el calendario electoral para la presentación de candidaturas o para determinar el funcionamiento del voto por correo. Según explica la circular de la convocatoria difundida este jueves, se "remitirán por circular" desde la mesa electoral y a todos los colegiados.

Desde hace dos meses, el colegio vive en una situación de "guerra abierta" entre los tres candidatos. La votación del pasado 10 de mayo dio la victoria por un estrecho margen a Juventino Jiménez. Se impuso con 853 votos y con una diferencia de 71 votos respecto a Sergio Marco (772), mientras que Santiago Riaza obtuvo 678. La mesa electoral proclamó la victoria del primero y los tres se hicieron una foto juntos, en ambiente de armonía, al día siguiente. Sin embargo, las dos candidaturas con menos votos interpusieran sendos recursos, los días 18 y 19 de mayo, dentro del plazo de 10 días posteriores establecido en los estatutos del colegio. Así comenzó el lío. La toma de posesión se pospuso a la espera de la resolución del dictamen de la mesa y Javier Giner sigue desde entonces como presidente interino.

Juventino Jiménez, Sergio Marco y Santiago Riaza el día después de las elecciones del Micof. / ED

La repetición electoral no será en un clima de paz. Jiménez critica la falta de "coherencia" de la mesa electoral, que ha ido contra su propio criterio, que la anulación es "absurda" y se tomó influenciada por la recomendación de un letrado con "conflicto de intereses". Además, critica que la impugnación ha "paralizado" la actividad del colegio y denuncia que el Micof atribuye ahora a la mesa competencias que no le corresponden. "Se le pide crear normas nuevas para el proceso electoral, cuando eso se establece en los Estatutos -, defiende-. La mesa solo debe vigilar el proceso".

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Desde la candidatura Voz Farmacéutica, liderada por Sergio Marco, agradecen "el esfuerzo de la mesa electoral en el proceso" y destacan, en claro choque con el anterior, que ha estado asesorada "por un despacho de prestigio nacional". Ante el nuevo proceso, esperan que "todas las candidaturas procedan de manera intachable".