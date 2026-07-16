Final del Mundial en València: estas son las pantallas gigantes donde ver el España-Argentina

La selección española se juega este domingo hacer historia y conseguir su segunda estrella en la final del Mundial 2026. El combinado de Luis de la Fuente se enfrentará a la selección argentina el 19 de julio a las 21:00, horario peninsular. La Roja llega al partido decisivo como una de las selecciones más en forma del mundial y con la ilusión de volver a levantar el trofeo, como en aquel mundial del 2010.

La final se disputará en el MetLife Stadium ubicado en Nueva Jersey, y podrá seguirse en directo en televisión a través de la 1 RTVE y DAZN. Para quienes prefieran vivir el ambiente acompañado de otros aficionados, en València varios espacios e instalaciones habilitarán pantallas gigantes para seguir la final y disfrutar del ambiente.

Roig Arena

El Roig Arena volverá a proyectar en sus pantallas gigantes la final del Mundial. Tras el éxito de la retransmisión de la semifinal, este recinto volverá a convertirse en uno de los puntos de encuentro para los aficionados de la selección.

Esta vez, para poder asistir, los aficionados deberán descargar previamente su entrada de forma gratuita a través de la web oficial del Roig Arena. Las entradas estarán disponibles hasta completar aforo y cada persona podrá obtener un máximo de dos entradas. La apertura de puertas tendrá lugar el domingo a partir de las 18:30.

Miguel Angel Montesinos

Jardines del Palau

El Ayuntamiento de València instalará una pantalla gigante al aire libre en los Jardines del Palau para seguir en directo la final del Mundial. La iniciativa forma parte de la programación de "Jardins al Palau" incluida en la Gran Fira de València. El acceso será gratuito, por lo que se recomienda acudir con antelación para asegurarse sitio.

Plaza del Ayuntamiento

La Plaza del Ayuntamiento será otro de los puntos de encuentro para la afición valenciana durante la final del Mundial. El Ayuntamiento de València instalará una pantalla gigante para que los seguidores de La Roja puedan disfrutar del partido en pleno centro de la ciudad. La entrada será libre y gratuita y, se habilitará un espacio específico para seguir el encuentro en directo junto a cientos de aficionados.

Terraza Àtic (Palau Alameda)

La Terraza Àtic, en el Plau Alameda, también retransmitirá la final del Mundial en pantalla gigante. Las puertas de la terraza abrirán a las 19:00 horas, para que los asistentes puedan disfrutar del tardeo antes del encuentro, y a las 21:00 h emitirán la final en las pantallas. La entrada al ático será gratuita entre las 19:00 y las 20:00 horas, aunque es necesario reservar la plaza con antelación.

La Casa de la Mar

Esta nave situada junto a la playa de la Patacona, ofrecerá la retransmisión de la final del España-Argentina en una pantalla gigante. La entrada será gratuita, aunque es necesario descargarla previamente a través de su página web. Además, el local contará con una amplia oferta de gastronomía y bebida para disfrutar del partido.

Para ampliar el aforo, el encuentro también podrá seguirse desde la Terraza Lumière, donde se instalará otra pantalla gigante. El acceso también será gratuito con reserva previa, convirtiendo este espacio del cine de verano de Alboraia en otra de las mejores opciones para vibrar y celebrar el encuentro de pie junto al resto de aficionados.

El Garaje Foodie

El Garaje Foodie, ubicado en el Pla del Real, también proyectará el España-Argentina en pantalla grande. Esta planta baja, ambientada en un antiguo taller mecánico de los años 60, combina gastronomía, cerveza y buen ambiente para disfrutar del último partido de la selección española. El garaje cuenta con seis food trucks instalados en vehículos históricos, con una variada oferta de comida y especialidades.

Bares y pubs

La mayoría de los bares y pubs de la ciudad de València retransmitirán la Final del Mundial 2026. Zonas como la avenida Blasco Ibáñez, el barrio de Ruzafa, los alrededores de Mestalla, Quatre Carrers o el barrio de Ciutat Vella reunirán a cientos de aficionados para seguir el encuentro rodeados de un ambiente futbolero.