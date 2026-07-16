"Fugitivos" de la ITV: 1 de cada 3 valencianos circula sin la ITV en regla

Las sanciones por conducir sin la Inspección Técnica del Vehículo (ITV) se han duplicado en la última década en la Comunitat Valenciana. Y aún así, el 35% de los valencianos reconoce circular con el permiso caducado. Y es que 1 de cada 3 vehículos obligados a pasar la inspección en la Comunitat Valenciana no acude a la cita, según datos de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras con la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) y del informe "Antiguos y mal mantenidos. Mantenimiento de los coches en España: problemática, accidentalidad y riesgos (2015-2024) de la Fundación Línea Directa.

Entre quienes sí acuden a la inspección, el 10,6% de valencianos suspende a la primera y acumula de media dos defectos incompatibles con la conducción. La proporción de suspensos, además, aumenta conforme se retrasa la revisión. De hecho, solo el 15% de los vehículos que acuden puntualmente a la ITV la suspenden, mientras que esta tasa alcanza el 25% en los coches que acumulan más de un año de demora. En cuanto a los defectos (leves y graves) más habituales en los aspectos clave de la seguridad vual, los más comunes son en el alumbrado (37%), en el motor y la transmisión (19%), en los frenos (12%), en los ejes y las ruedas (9%) y en la dirección (4%).

Coches más viejos y un aumento del 22% del precio de las reparaciones

Lo cierto es que la antigüedad media de los turismos españoles ya alcanza los 14,5 años, un 58% más que en 2010. Este envejecimiento preocupa, no solo por la antigüedad de los coches en sí, que priva a muchos conductores de beneficiarse de la tecnología, sino porque "cuanto más antiguo es un vehículo, se tiende a invertir cada vez menos en su mantenimiento", sobre todo en un contexto en el que el precio de las reparaciones se ha incrementado un 22% en los últimos 5 años.

Para la directora general de la Fundación Línea Directa, Mar Garre, "en un contexto en el que la renovación del parque se ha ralentizado y España cuenta con uno de los parques automovilísticos más antiguos de los países de su entorno, es especialmente importante invertir en un mantenimiento adecuado de nuestro coche. Ser responsable implica, no solo cumplir las normas al volante, sino también asegurarnos de que nuestro coche reúne todas las garantías de seguridad, sobre todo de cara a los desplazamientos de verano".

Sin embargo, el mantenimiento preventivo sigue sin formar parte de los hábitos de una parte importante de los conductores españoles. En concreto el informe estima "que 9,6 millones de automovilistas (34%) reconocen que no revisan su vehículo todos los años. De ellos, 650.000 admiten no hacerlo ni siquiera cada 3 años, siendo el coste económico (52%) la principal razón para posponer estas revisiones".

El ahorro también está detrás de otras prácticas de riesgo. El equivalente a 2,5 millones de conductores (9%) aseguran llevar su vehículo a mecánicos “pirata” (un 11% en la Comunitat Valenciana), mientras que 1,5 millones (5%) afirman realizar ellos mismos el mantenimiento de sus coches. Además, 7,3 millones de automovilistas (26%) dicen haber retrasado reparaciones o mantenimientos importantes durante el último año, una cifra que similar en la Comunitat Valenciana, y otro 18% asegura habérselo planteado.

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El informe de Fundación Línea Directa también pone de manifiesto importantes "carencias en conocimientos básicos sobre el mantenimiento del vehículo". Casi la mitad de los conductores españoles (49%) no comprueba periódicamente el nivel del refrigerante, uno de cada cuatro (24%) no sabe medir el nivel de aceite, (cifra que se eleva hasta el 28% en la Comunitat Valenciana), y 4,8 millones de automovilistas (17%) desconocen cuál es la presión correcta de los neumáticos de su vehículo, un 21% en el caso de los valencianos. A ello se suman otros hábitos que pueden comprometer la seguridad, como que más de 11 millones de conductores (39%) reconocen haber circulado con un testigo de avería encendido, porcentaje similar en la Comunitat Valenciana.