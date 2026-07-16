El Gobierno recurrirá los presupuestos de la Generalitat ante el Constitucional sin incluyen la "prioridad nacional" de Vox

Nuevo choque a la vista entre Gobierno central y Generalitat en los tribunales. La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha anunciado este jueves que el Ejecutivo recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley de presupuestos de la Generalitat si finalmente incorpora el término "prioridad nacional", una exigencia de Vox asumida por el Consell de Pérez Llorca durante el debate de enmiendas y que salvo sorpresa mayúscula será oficial el próximo miércoles, cuando se vote el proyecto de ley en las Corts de forma definitiva. Todo apunta a que Vox dará apoyo a esas cuentas, especialmente después de que el PP de Pérez Llorca aceptara el 99 % de las exigencias voxistas.

Así lo ha trasladado este jueves Morant en declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a Vinaròs en las que ha denunciado que el acuerdo presupuestario "supone la desaparición de políticas públicas en materia de igualdad, diversidad, diálogo social o colaboración con las ONG" para "asumir las exigencias de la extrema derecha".

En ese sentido, ha recordado que "desgraciadamente" la Comunitat Valenciana será "la primera comunidad que va a tener la prioridad nacional, una prioridad racista y xenófoba en sus presupuestos". Además , Morant ha defendido que "la Constitución española es muy clara y, sobre todo, reconoce la igualdad entre los ciudadanos", una igualdad que según la socialista "quieren romper Vox y el PP". "Presumen mucho de ser constitucionalistas, pero en realidad están en una época preconstitucional, predemocrática, en una época franquista, eso es lo que intentan imponer: una sociedad franquista y en blanco y negro", ha agregado Morant.

La también ministra ha asegurado que el Gobierno "no lo va a consentir ni lo va a permitir" y ha mostrado su convencimiento de que "la sociedad valenciana, nada más pueda votar y tener voz, cambiará esa mayoría parlamentaria que ya no representa a la mayoría social de la Comunitat Valenciana".

El micro abierto de Vox

Por otra parte, Morant se ha referido a las declaraciones de diputados de Vox captadas por un micrófono abierto, en las que afirmaban disponer de información privilegiada procedente de la Fiscalía. La socialista ha considerado que, más allá de los insultos machistas dirigidos contra la diputada socialista Alicia Andújar --a la que llaman "bruja"--, "escuchamos algo muchísimo más preocupante: esa afirmación de que tenían información privilegiada por parte de la Fiscalía".

Por ello, ha anunciado que "los socialistas valencianos vamos a estudiar la fórmula para poner este hecho ante la Fiscalía y que se esclarezca si es verdad que Vox, estos diputados o estas formaciones políticas tienen información privilegiada, como presumen con el micrófono abierto".

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Finalmente, ha advertido de que, si esas afirmaciones fueran ciertas, "sería muy grave" y supondrían un ataque "contra la confianza de la ciudadanía en la Justicia". "La Justicia es un derecho que tenemos que proteger y, para proteger ese derecho de la ciudadanía, hay que averiguar si efectivamente estos diputados de Vox tienen información privilegiada y comunicación directa con la Fiscalía", ha concluido.