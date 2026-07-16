Juicio
La causa de la dana encara una nueva fase con la declaración de alcaldes en octubre
La magistrada los ha citado como testigos para profundizar en la investigación de la respuesta institucional durante las inundaciones
J.M.B.
La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa de la dana, en la que perdieron la vida 231 personas, ha citado a declarar como testigos a nueve responsables municipales. En concreto, en una diligencia de ordenación notificada este jueves, la titular de la plaza 3 del Tribunal de Instancia de Catarroja comunica una serie de testificales que se llevarán a cabo entre los próximos días 5 y 28 de octubre.
Las primeras declaraciones de esta tanda están señalada para el 5 de octubre y correspondes al alcalde pedáneo de La Torre y al primer edil de Sedaví.
A estos les seguirán los responsables municipales de Benimodo (14 de octubre); Cullera (14); Picanya (21); Algemesí (26); l'Alcúdia (28) y Polinyà del Xúquer (28). Por su parte, la exalcaldesa de Paiporta está citada el 19 de octubre.
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