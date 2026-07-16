Noche infernal en la Comunitat Valenciana: los 'mini reventones secos' dejan hasta 38 grados al amanecer

Las previsiones alertaban desde el martes de la posibilidad de registrar reventones térmicos en algunos puntos de la Comunitat Valenciana. Y esta madrugada se han producido en varios puntos de la autonomía, lo que ha provocado que a las ocho de la mañana el termómetro se haya disparado en varios municipios hasta los 38 grados. Algo insólito en el momento en el que, normalmente, se producen las mínimas de cada jornada.

Así ha ocurrido, por ejemplo, en Alcoi, donde el registro de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha dejado un registro de 38,2 grados a las 7.50 horas. La mínima ha sido de 27,7 grados a las dos de la mañana. La red de l'Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), mucho más amplia que la de la agencia estatal, ha captado valores similares en hasta seis localidades: en Benimarfull con 38,7 grados; en Cocentaina con 38,2 grados, los mismos que en Muro d'Alcoi; en Alcoi con 38,1 grados; y en Penàguila y Relleu, donde el mercurio ha alcanzado los 38 grados. Han sido, según la Aemet, "fenómenos de escala reducida", como reventones cálidos no "muy intensos".

A falta de analizar el contexto concreto, Rafa Armengot, uno de los miembros más reputados de Avamet, explica que se trata de un ejemplo claro del fenómeno conocido como reventón térmico. Este se genera cuando "hay movimientos convectivos en un entorno muy seco", situación que provoca que la temperatura aumente un grado por cada 100 metros que desciende el aire. "Si no va acompañado de lluvia, cuando el aire llega al suelo está muy seco y dispara los termómetros", detalla. Desde la cuente de X de la entidad, explican a Levante-EMV que se ha producido un "reventçón seco de madrugada en el sur de Valencia y el norte de Alicante".

Se trata de una subida fuerte y puntual, que ha ido acompañada de un descenso posterior de los valores. Alrededor de las 11 horas, la temperatura ha caído hasta los 29,7 en Benimarfull, a los 29,3 en Cocentaina y en Alcoi superaba los 31,7 grados, según los registros de Avamet. Son, en realidad, valore, significativamente elevados para no haber alcanzado el mediodía, lo que da cuenta de la intensidad térmica de estos días.

Además del ascenso térmico, la intrusión del polvo en suspensión y otros aerosoles han "dado lugar a una fuerte sensación de bochorno nocturno" que se replicará durante el día. De hecho, las mínimas han sido "altísimas de forma generalizada" con mínimas de entre 25 y 26 grados y "una humedad alta" casi del 90 %.

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Verano insólito

El verano meteorológico de 2026 ha completado su primera mitad. Lo hace marcando varios hitos históricos y con un adjetivo claro: insólito. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya lo califica como el "más cálido de la serie histórica" en España con una anomalía térmica de 3,3 grados con al promedio entre 1991 y 2020, superando en 0,4 grados al mismo periodo de 2024 y por 1 grado al de 2015. De hecho, prosiguen, "prácticamente todos los días del verano han registrado temperaturas superiores al promedio normal". La Comunitat Valenciana no se ha librado de este verano tórrido y, desde el 1 de junio, ha sufrido cuatro episodios cálidos, incluyendo dos olas de calor; la primera entre el 21 y el 24 de junio, la segunda entre el 6 y el 9 de julio. En total, siete días de calor extremo y persistente, tres de ellos con avisos rojos activos.