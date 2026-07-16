El 'número dos' de Camarero confirma que el Cecopi habló de municipios próximos al Poyo

Nueva declaración en la causa de la dana de un testigo conectado aquel 29 de octubre a la reunión del Cecopi. Se trata de Ignacio Grande, el que fuera secretario autonómico de Servicios Sociales, 'número dos' de la consellera del ramo Susana Camarero. Grande ha relatado cómo se desarrolló el encuentro, al que estuvo conectado telemáticamente, y ha confirmado que durante la reunión se habló de municipios próximos al barranco del Poyo, el que acabaría convirtiendo l'Horta Sud en la 'zona cero' de la tragedia, que se cobró 231 víctimas mortales en toda la provincia.

A preguntas de las acusaciones, Grande ha confirmado que durante el Cecopi oyó hablar de Chiva, el municipio ubicado en la cabecera del barranco del Poyo -al paso de esta localidad, es el barranco de Chiva-, así como de Ribarroja, situada aguas abajo antes de llegar a la llanura de l'Horta Sud, donde se desató la mayor catástrofe. Sin embargo, ha señalado que no recuerda otros municipios como Torrent, cuya alcaldesa, Amparo Folgado, dijo que había avisado del desbordamiento del Poyo al presidente de la Diputación, Vicent Mompó, presente en el Cecopi.

El secretario autonómico se conectó telemáticamente junto a Camarero a la reunión de máximos responsables que desde las 17 horas presidía la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas. Así, el testigo ha confirmado que Camarero abandonó el encuentro a los 40 minutos para acudir a una entrega de premios organizada por la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), en plena emergencia, y él se quedó pendiente del Cecopi en lo referente a los centros competencia de su conselleria, tal como declaró la propia Camarero ante la jueza. En ese momento, se temía por las consecuencias de las inundaciones en un centro de Alborache, con 80 menores dentro.

Según el relato de Grande, hubo un "punto de inflexión" tras el inicio de la reunión cuando la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) advirtió del posible colapso de la presa de Forata. A partir de ahí, ha señalado "la reunión se desordena más". El propio Grande ha explicado que en ese momento estaba pendiente de uno de sus centros de menores en Alborache y es en ese contexto cuando Camarero se desconectó del encuentro.

El alto cargo ha señalado que en principio se activó un receso del Cecopi antes de las 18 horas pero que en principio iba a durar unos quince minutos, aunque acabó duranto casi hora y media hasta la reanudación pasadas las 19 horas. Ahí, ha dicho, la situación "se descontroló" a partir de las 19.11 horas, cuando Pradas empezó a trasladar las "decisiones adoptadas". Se empezó a plantear enviar mensajes por radio y televisión y contactar con los alcaldes, además de barajarse la posibilidad de decretar el confinamiento y enviar un aviso a los 30 municipios afectados por la situación de la presa de Forata.

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Poco después, a las 19.26 horas, intervino la delegada del Gobierno preguntando por la cobertura de los mensajes de alerta, en un ambiente que el testigo ha descrito como de "tensión". A partir de entonces, ha dicho que le resulta muy difícil reconstruir la secuencia por las continuas interrupciones, aunque sí recuerda las dudas sobre el confinamiento y la salida de Salomé Pradas de la sala.