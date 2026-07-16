El PP encarrila los presupuestos tras aceptar el 99 % de enmiendas de Vox y rechazar las 5.000 de la izquierda

Los tres días de debate sobre las enmiendas presentadas por los diferentes partidos a los Presupuestos de la Generalitat para 2026 han reforzado más si cabe la alianza entre PP y Vox en la C. Valenciana y han evidenciado, además de esa sintonía casi total y los puentes rotos con la izquierda, que el acuerdo entre ambos para sacar adelante las cuentas está muy cerca.

Los populares, en busca de alumbrar esos presupuestos que persigue Juanfran Pérez Llorca para exhibir gestión ante Alberto Núñez Feijóo y diferenciarse de Pedro Sánchez, han cedido a la inmensa mayoría de las exigencias de Vox, incluida la "prioridad nacional", y sólo han rechazado una de las más de 100 enmiendas voxistas. En concreto, una para recortar un millón de euros a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Por contra, los socios han combinado sus votos para tumbar, una a una, las más de 5.000 enmiendas que había presentado la izquierda. Ni una petición del PSPV para destinar 5 millones a ayudas a Venezuela fue capaz de obrar el milagro y lograr un acuerdo transversal.

La comunión entre PP y Vox quedó patente desde el primer día del trámite parlamentario, en el que pactaron introducir esa "prioridad nacional" en vivienda, como exigían los voxistas para apoyar las cuentas, y un recorte de 100.000 euros a los sindicatos UGT y CC OO. El PP también accedió a añadir ese principio estrella de los de Abascal en las ayudas sociales y ha cedido en temas clave del relato de Vox, que sale como el ganador de la negociación. No en vano, ha logrado anotarse tantos ideológicos al lograr más dinero para "programas de retorno" de migrantes, programas de 'desokupación' o para actos taurinos y recortes en planes de igualdad o cooperación internacional, entre otros.

115 enmiendas de Vox y sólo un 'no' del PP

En total, de las 115 enmiendas que presentó Vox al presupuesto diseñado por el Consell de Llorca, el PP sólo le ha rechazado una, la de la AVL, única línea roja que parece trazar el PP a Vox. Los de Abascal planteaban un recorte de casi un millón de euros al órgano estatutario, a quien tienen en su diana, pero los populares no han transigido en este asunto, el cual suele utilizar el president para ejemplificar que no siempre está de acuerdo con los de Abascal. Aun así, los voxistas han adelantado que mantendrán viva la enmienda hasta el pleno definitivo de la semana próxima.

El resto de planteamientos de Vox han salido adelante, ya sea en los mismos términos iniciales o mediante enmiendas de aproximación, en las que se alcanzan acuerdos tras ligeros cambios en la propuesta inicial, en ocasiones fusionando varias iniciativas en una sola. Ha sido el mecanismo que ha utilizado el PP para rebajar las propuestas más duras de Vox, como por ejemplo la que solicitaba dejar fuera de los servicios sociales a personas en situación irregular salvo en casos de "extrema necesidad".

Inmigración y delincuencia

Ese ha sido también el mecanismo empleado este miércoles para aprobar un recorte de 10.000 euros asignados a Cruz Roja en los presupuestos de la Conselleria de Emergencias para "gastos de funcionamiento" y su derivación a "trabajos realizados por otras empresas y profesionales", dentro del subprograma de la Policía Autonómica y Local.

En ese sentido, PP y Vox modifican también con esta enmienda los principios rectores de estos cuerpos policiales, a quienes se encomienda un "estudio de las nuevas realidades delincuenciales derivadas de los cambios sociodemográficos provocados por la inmigración". Asimismo, se añade un nuevo "objetivo básico": "Obtención de datos objetivos sobre el impacto de las nuevas realidades sociodemográficas en la delincuencia".

Y modifican también las principales líneas de actuación de las policías para "alcanzar objetivos e indicadores", que ahora pasan también por la realización de ese estudio "sobre las nuevas realidades delincuenciales" en la C. Valenciana que, según PP y Vox, derivan de "los cambios sociodemográficos provocados por la inmigración". Plantean medir sus "afectaciones a la seguridad pública".

La izquierda acusa a Llorca de "tragar"

El rodillo de PP y Vox ha vuelto a funcionar engrasado. Además de sacar adelante estas medidas reclamadas por los voxistas, los socios han enterrado las últimas enmiendas de la izquierda. Entre ellas, una del PSPV que reclamaba que la "prioridad nacional" no aplique en el reparto de ayudas de la dana y otra de Compromís que proponía retirar 1 millón de euros asignados a festejos taurinos para destinarlos a "programas de respuesta a emergencias" como inundaciones o incendios.

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Tanto PSPV como Compromís han censurado tanto la falta de diálogo del PP como la transigencia de los populares hacia Vox, la cual atribuyen a la interinidad de Pérez Llorca en el PPCV y su necesidad de obtener unos presupuestos con los que reivindicarse ante Génova. El síndic del PSPV, José Muñoz, ha acusado a Llorca de "plegarse ante Vox" y de "aceptar la segregación racial" con la aplicación de la "prioridad nacional", mientras Joan Baldoví defendió que el líder del PP está dispuesto a "tragar lo que sea" para ser designado por Feijóo.