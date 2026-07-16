PP y Vox mantienen engrasado su rodillo en las Corts y tumban las enmiendas de la izquierda a la ley de Acompañamiento

PP y Vox continúan avanzando de la mano hacia la aprobación de la ley de Presupuestos de 2026 y la de Medidas Fiscales que complementa a la primera. Tras exhibir una sintonía casi total en la fase de enmiendas a las cuentas, los socios han demostrado este jueves de nuevo su sintonía y han vuelto a votar unidos para tumbar las enmiendas a la totalidad del PSPV y Compromís al proyecto de ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, también denominado de acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat de 2026.

El conseller de Economía y Hacienda, José Antonio Rovira, ha defendido que la ley es el instrumento necesario para el cumplimiento de los Presupuestos de la Generalitat en tramitación, con medidas fiscales y administrativas "que van a permitir ejecutar el presupuesto "más alto de la historia" en la Comunitat. El popular ha centrado su defensa de la norma en la rebaja fiscal de IRPF que contempla, que el Consell estima en 160 millones de euros y en 2,7 millones de beneficiarios.

Rovira ha anunciado que las rebajas fiscales contempladas en su propuesta "serán sostenibles en el tiempo y progresivas" y ha avanzado que van a seguir bajándolas "todo lo que nos permita la financiación". Además, ha reprochado a Compromís y al PSPV que "bloqueen" los órganos estatutarios, les ha acusado de "priorizar" a los catalanes frente a los valencianos, de "mantener al gobierno más corrupto" de la historia y de "no tener inconveniente en blanquear a los asesinos de ETA".

La izquierda aprieta con la interinidad de Llorca

El síndic del PSPV, José Muñoz, ha advertido al PP que esta ley "es injusta" y que asume con su apoyo a las enmiendas de Vox "el marco ideológico de la extrema derecha" que busca "enfrentar a las clases trabajadoras". Muñoz ha pedido a Pérez Llorca que "no lo permita todo" a su socio y ha aprovechado las alusiones de Rovira a Cataluña, que han llegado casi a la vez que el tribunal de la UE avalaba la amnistía a los políticos del 'procés', para reprocharle que mantenga su "anticatalanismo" en un momento en que "Llorca está preocupado por quedar bien con Feijóo y Feijóo dice que hay que pasar página".

La interinidad del president en el PPCV ha sido también explotada por Compromís. Joan Baldoví ha recriminado al PP que esta ley de acompañamiento solo tiene como objetivo "contentar" a Vox y que el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "sea designado como candidato" del Partido Popular a las próximas elecciones autonómicas.

Baldoví ha mantenido un agrio debate con Rovira, a quien ha calificado de "negligente" por su actuación del día de la dana y de "mediocre" y ha instado a Vox a "acabar con los privilegios" del expresident de la Generalitat Carlos Mazón "y su séquito". "Hoy comenzará a andar este acuerdo indecente, con acuerdos que atacan a personas y colectivos, pero hay una segunda parte que empezará en mayo de 2027, cuando podamos escoger al pesidente en las urnas y lo primero que haremos es tumbar todas esas leyes", ha manifestado.

Vox anticipa más cesiones del PP

El síndic de Vox, José María Llanos, ha defendido la ley de Acompañamiento señalando que "abre la puerta a la libertad, a las ayudas públicas para valencianos y a una drástica reducción de impuestos". Como ya hizo con las enmiendas a los presupuestos y ha terminado por cumplirse, ha avanzado que "el 99 % de las enmiendas a la ley de Medidas Fiscales han sido aceptadas" por el PP.

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En el caso de las cuentas, el PP de Llorca aceptó todas las exigencias de Vox menos el nuevo recorte a la AVL. Aun así, Llanos se ha mostrado satisfecho por la negociación y ha indicado que "en principio" Vox mantendrá su apoyo al proyecto de ley, que se votará definitivamente en las Corts la próxima semana.