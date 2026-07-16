PP y Vox pactan recortar 10.000 euros a Cruz Roja para emergencias y destinarlos a estudios que vinculan inmigración con delincuencia

Vox continúa introduciendo su argumentario más radical en la ley de Presupuestos de la Generalitat para 2026 con permiso del PP de Juanfran Pérez Llorca. Tras ceder ante su socio y poner alfombra roja a la entrada de la "prioridad nacional" tanto para el acceso a la vivienda como en las ayudas sociales, los populares han pactado este miércoles en la comisión de Economía de las Corts donde se debaten las enmiendas parciales a las cuentas dos propuestas voxistas que vinculan inmigración con delincuencia, en línea con los postulados que defienden los de Santiago Abascal.

Una de las enmiendas aproximadas entre PP y Vox implica un recorte de 10.000 euros asignados a Cruz Roja en los presupuestos de la Conselleria de Emergencias para "gastos de funcionamiento" y su derivación a "trabajos realizados por otras empresas y profesionales", dentro del subprograma de la Policía Autonómica y Local.

En ese sentido, PP y Vox modifican también con esta enmienda los principios rectores de estos cuerpos policiales, a quienes se encomienda un "estudio de las nuevas realidades delincuenciales derivadas de los cambios sociodemográficos provocados por la inmigración". Asimismo, se añade un nuevo "objetivo básico": "Obtención de datos objetivos sobre el impacto de las nuevas realidades sociodemográficas en la delincuencia".

Y modifican también las principales líneas de actuación de las policías para "alcanzar objetivos e indicadores", que ahora pasan también por la realización de ese estudio "sobre las nuevas realidades delincuenciales" en la C. Valenciana que, según PP y Vox, derivan de "los cambios sociodemográficos provocados por la inmigración". Plantean medir sus "afectaciones a la seguridad pública".

Igualmente, populares y voxistas también han sacado adelante otra enmienda conjunta en la que introducen como nuevo objetivo básico el "refuerzo de la prevención y control de la delincuencia vinculada a los cambios sociodemográficos y a la concentración poblacional en entornos urbanos", el refuerzo del "control administrativo y policial sobre el uso irregular de la vivienda, incluyendo el fraude padronal, la ocupación ilegal y la sobreocupación".

Por último, introducen también como prioridad el "desarrollo de protocolos comunes de actuación" ante "fenómenos delictivos vinculados a los cambios sociodemográficos, incluyendo bandas juveniles, grupos organizados y dinámicas de conflictividad asociadas", así como el "impulso de la coordinación" entre Policía Local y otras administraciones para "la detección y actuación frente al fraude padronal y las situaciones de sobreocupación de viviendas".

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El rodillo de PP y Vox, con mayoría en la comisión, ha vuelto a funcionar engrasado. Además de sacar adelante estas dos medidas reclamadas por los voxistas, los socios han tumbado todas las enmiendas de la izquierda. Entre ellas, una del PSPV que reclamaba que la "prioridad nacional" no aplique en el reparto de ayudas de la dana y otra de Compromís que proponía retirar 1 millón de euros asignados a festejos taurinos para destinarlos a "programas de respuesta a emergencias" como inundaciones o incendios.