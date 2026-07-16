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PSPV y Compromís llevan a la Fiscalía peticiones para investigar la "información privilegiada" de la que presumió un diputado de Vox

La izquierda señala su "preocupación" por la "conexión de diputados de Vox con la fiscalía" y pide una rectificación al diputado que tachó de "bruja" a una parlamentaria socialistas

Vox reduce la conversación de sus parlamentarios a "anécdota" y no rectifica, mientras el PP evita criticar a su socio y dispara contra el Gobierno de Sánchez

Momento en el que un micro abierto 'caza' a dos diputados de Vox hablando de &quot;Información privilegiada&quot; y llamando &quot;bruja&quot; a una socialista.

Momento en el que un micro abierto 'caza' a dos diputados de Vox hablando de "Información privilegiada" y llamando "bruja" a una socialista. / CORTS VALENCIANES / Europa Press

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Mateo L. Belarte

Mateo L. Belarte

València

El micro abierto que este miércoles cazó a dos diputados de Vox, Jesús Albiol y David Muñoz, presumiendo de haber utilizado "información privilegiada" de una fiscal y llamando "bruja" a la socialista Alicia Andújar está protagonizando el pleno de este jueves en las Corts, en el que se debaten las enmiendas a la totalidad a la ley de Acompañamiento a los Presupuestos.

Antes del inicio, los portavoces de la izquierda han anunciado que llevarán el caso ante la Fiscalía General del Estado, a quien solicitarán que investigue en busca de posibles responsabilidades por esa supuesta "filtración" de la que se jactó el voxista Muñoz. Vox, por su parte, ha rechazado valorar lo sucedido, que reduce a "anécdota", mientras el PP ha evitado reprochar nada a su socio, ni el insulto ni los comentarios sobre la "información privilegiada".

El síndic del PSPV, José Muñoz, ha mostrado su "preocupación" por lo que subyace a esas palabras del diputado voxista, que según él es la "conexión de la fiscalía con diputados de Vox para dar información de casos confidenciales y ayudar al discurso extremista y racista" de los de Santiago Abascal.

Por esto, ha avanzado que presentarán una petición ante la Fiscalía General del Estado para que indague en esa conversación captada por los micros de las Corts en busca de una supuesta "mala praxis" de la fiscal. La petición se deposita en Madrid para que desde ahí se coordinen las pesquisas, ha explicado Muñoz, que ha indicado que "probablemente por cauces internos se derivará a la fiscalía provincial de Castellón".

Joan Baldoví, síndic de Compromís, también ha considerado "muy grave" que "la justicia informe a algunos partidos para que hagan uso de información privilegiada en beneficio propio". "Cuando un fiscal trabaja para un partido y no para los ciudadanos, es gravísimo", ha incidido antes de anunciar que la coalición también va a presentar un escrito ante la Fiscalía General "para que abra diligencias y determine si hay responsabilidad" y, en su caso, "sancionar al fiscal".

Vox, por su parte, ha intentado ponerse de perfil y su síndic, José María Llanos, no ha querido valorar un asunto que ha reducido a "anécdota". Los voxistas, que desde poco después de que trascendiera el audio aseguran que es una conversación "de broma", atribuyen la polémica a una "cortina de humo" del PSOE para "tapar sus cloacas".

Llanos tampoco ha querido corregir a sus diputados sobre sus comentarios relativos a Alicia Andújar, diputada del PSPV a quien tacharon de "bruja" en esa conversación. "Nosotros sufirmos ataques de odio cada segundo por parte de la izquierda", se ha limitado a señalar Llanos.

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El síndic del PP, Fernando Pastor, tampoco ha querido corregir a su socio, dejando las disculpas "en manos de ellos". En cambio, ha atacado al Gobierno central y al PSOE, que "no tiene autoridad moral" para exigir una rectificación a Vox según el popular, que ha recurrido a los casos de Koldo y Ábalos. "No está bien ir de víctimas y acusar de machistas cuando sus compañeros Koldo y Ábalos hablaban de lo bien que se enrollaba Carlota y nadie se rasgaba las vestiduras".

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