València acumula 42 noches tropicales y 5 tórridas antes de la canícula climática

A las seis de la mañana, València registraba una temperatura de 26,2 grados. El termómetro no ha descendido más y se ha convertido en la mínima de este jueves, lo que significa que el Cap i casal ha vivido una noche tórrida con el mercurio por encima de los 25 grados. Con esta, ya son cinco las noches tórridas vividas durante este verano, a las que cabe sumar las 42 noches tropicales con mínimas superiores a los 20 grados. Estos datos, insólitos hace unos años, se producen antes de llegar a la "canícula climática", el periodo más cálido del año que se produce entre el 15 de julio y el 15 de agosto.

La evolución climática ha convertido las noches tropicales en algo habitual. Ha habido veranos, como el de 2024, en el que se superó el centenar de madrugadas sin bajar de los 20 grados. Pero las tórridas son ahora las "realmente adversas", apuntan fuentes de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las que son verdaderamente sofocantes. El problema es que este tipo de noches tórridas no se producen solo en las grandes ciudades, donde hay cierto efecto de isla de calor urbana, con el que los materiales acumulan la radiación solar durante el día y la expulsan durante la noche.

También se registran en zonas rurales alejadas de la costa. Por ejemplo, la mínima de la estación de la Aemet en el Tancat de Mília de l'Albufera, ha sido también de 26,2 grados. Es en estas zonas donde "con más vegetación, y en situaciones como las de hoy, la humedad es más alta", lo que impide que los valores térmicos desciendas. La diferencia respecto a las grandes ciudades es que al tratarse de zonas abiertas "corre un poco más de viento que proporciona un poco más de confort térmico", apuntas estas mismas fuentes.

Nunca antes hasta julio de 2003 se había registrado una noche tórrida tan temprana en el observatorio de València; entonces fue el día 17. La primera de la historia data de 1948. Desde entonces, en apenas 23 años, se han acumulado un total de 162 y con una clara tendencia al alza. En el último lustro, incluyendo el presente año, suman ya 79, la mitad del total histórico y seguirán llegando más porque el verano meteorológico solo ha superado su ecuador. Queda por delante, como ya se ha comentado, el mes más cálido del calendario. Solo el año pasado hubo 21. En comparación, entre 1940 y 2010, solo hubo 19. Es decir que, en 70 años, el Cap i casal vivió menos noches tropicales que el año pasado. De hecho, desde hace una década, siempre ha habido al menos una madrugada con mínimas por encima de los 25 grados y más de una decena por año desde 2022. Significativo, sin duda.

Noche de reventón térmico

La madrugada del miércoles al jueves ha estado marcada por la eclosión de varios reventones secos en puntos de las provincias de Valencia y Alicante. Según la Aemet, han sido "fenómenos de escala reducida" y no "muy intensos". Sin embargo, han contribuido a disparar el termómetro hasta los 38,2 grados en Alcoi a las 7.50 horas. La red de l'Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), mucho más amplia que la de la agencia estatal, ha captado valores similares en hasta seis localidades: en Benimarfull con 38,7 grados; en Cocentaina con 38,2 grados, los mismos que en Muro d'Alcoi; en Alcoi con 38,1 grados; y en Penàguila y Relleu, donde el mercurio ha alcanzado los 38 grados.

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Valencia. VLC. Calor, termómetro plaza del Ayuntamiento / Miguel Ángel Montesinos / LEV

Rafa Armengot, uno de los miembros más reputados de Avamet, explica que se trata de un ejemplo claro del fenómeno conocido como reventón térmico. Este se genera cuando "hay movimientos convectivos en un entorno muy seco", situación que provoca que la temperatura aumente un grado por cada 100 metros que desciende el aire. "Si no va acompañado de lluvia, cuando el aire llega al suelo está muy seco y dispara los termómetros", detalla. Desde la cuenta de X de la entidad, explican a Levante-EMV que se ha producido un "reventón seco de madrugada en el sur de Valencia y el norte de Alicante". Este ha ido acompañado de fuertes rachas de viento, que han alcanzado los 98 kilómetros por hora en el entorno de Alcoi, por una bajada de la humedad hasta el 13 % y cambios en la presión atmosférica.