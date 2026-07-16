València és Refugi reparte cada semana 2.268 litros de agua en el asentamiento de la Fórmula 1 y acusa al ayuntamiento "de mentir" en los datos

La furgoneta de València és refugi se adentra en la carretera diseñada para un circuito de Fórmula 1 que costó 98,5 millones de euros y hoy es un trazado entre chabolas. En cuanto la furgoneta para, los vecinos salen. Saben que el vehículo lleva agua y eso son palabras mayores en viviendas que son hornos sobre el asfalto. "Hoy repartimos 2.268 litros de agua que es más o menos lo que traemos en cada reparto desde que llegaron las olas de calor", aseguran desde València és refugi.

La entidad es, según los propios residentes del asentamiento del circuito de Fórmula 1, los "únicos" que reparten agua y alimentos en el asentamiento. "Por aquí no vienen nadie más que ellos. València és refugi se pasa de forma constante, pero por aquí no ha venido nadie del ayuntamiento en años. De hecho, quieren que nos vayamos porque aquí van a construir viviendas ¿sabes?", explican algunos usuarios a Levante-EMV en relación al PAI del Grao, mientras recogen el agua embotellada.

Noticias relacionadas

Reparto de agua embotellada de 'València és refugi' en el asentamiento de Fórmula 1. / Levante-EMV

Por ello, las declaraciones del Ayuntamiento de València --tras la denuncia del Síndic de Greuges (que ha pedido un informe detallado sobre las actuaciones municipales para paliar las altas temperaturas en el asentamiento)-- ha indignado a València és refugi. "Por aquí solo venimos nosotros y Bombers pel món, que son colaboradores nuestros. Tras el informe del Síndic enviaron a Mensajeros por la paz, pero queremos dejar claro que si el ayuntamiento emite un informe con falsedades lo vamos a denunciar. De momento ya falsean los datos y reducen el censo a a 120 personas. Es ridículo y es mentira. Solo en chabolas hay 250 y las tenemos registradas. Por este asentamiento han pasado 1.200 personas durante todos estos años y viven de forma continuada más de 400. El ayuntamiento no puede emitir un informe falso y si lo hace lo denunciaremos, porque nosotros sí sabemos cuál es la realidad de esta gente porque no hemos parado de venir. Repartimos de forma continuada agua y alimentos, pero también ropa y hasta medicamentos", explican.