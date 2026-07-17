La "bruja Andújar" se marca un 'perro Sanxe'

Alicia Andújar, diputada del PSPV en las Corts, ha ido ganando protagonismo durante la actual legislatura gracias a su labor de fiscalización a la gestión del Consell durante la dana del 29 de octubre de 2024. Sin embargo, nada le había dado tanto foco como ser tachada de "bruja" por el diputado de Vox Jesús Albiol.

Un micro abierto 'cazó' este miércoles a Albiol criticando el tono "terrible" de la socialista, que no ha dudado en reapropiarse del término "bruja" siguiendo el manual de su jefe de filas, Pedro Sánchez. Como hiciera el presidente del Gobierno en 2023, haciendo suyo el mote de "perro" con el que trataba de insultarle buena parte de la derecha, Andújar se ha lanzado a voltear lo que pretendía ser una descalificación para convertirla en un símbolo de orgullo.

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Así, la socialista ha cambiado su fotografía principal de redes sociales por una en la que se le ve caracterizada de bruja, descargando el término de cualquier connotación negativa. El síndic del PSPV, José Muñoz, ya apuntó tras la polémica que así se ha llamado históricamente en "sociedades regresivas" a "mujeres valientes, progresistas, que rompen moldes y hablan con libertad", unos patrones en los que, añadió, "ha caído Vox".