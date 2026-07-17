La Diputación impulsa la campaña ‘Rebaixes en valencià’ para promover la lengua propia en el comercio local

La Diputación de València y las agencias de promoción del valenciano impulsan una nueva edición de la iniciativa ‘Rebaixes en valencià’ para fomentar el uso del valenciano en el comercio local, especialmente a los sectores de la ropa y el calzado a los que ofrece materiales gratuitos para incorporar el valenciano a su comunicación comercial durante los periodos de rebajas.

Para Vicent Mompó, es un ejemplo más del “empeño de la Diputación en fomentar el uso de la lengua propia, en este caso en el comercio de proximidad con recursos útiles que facilitan el uso de la lengua en la comunicación cotidiana de los establecimientos”. “El valenciano es nuestra principal seña de identidad y seguimos trabajando para que en todas las circunstancias tenga el valor que se merece; nuestro objetivo siempre es que se utilice en todos los ámbitos”, ha destacado el presidente de la Diputación.

Concretamente, la iniciativa pone a disposición de los establecimientos un conjunto de materiales gráficos específicos para la temporada de rebajas. Entre estos recursos destacan los carteles, disponibles en formato vertical y horizontal, con las palabras ‘Rebaixes’ y ‘Descomptes’ como reclamo publicitario. La campaña incluye también unas etiquetas con los lemas ‘Abans’ y ‘Ara’, que permiten a los comercios indicar de manera clara el precio anterior y el precio rebajado de los productos.

Como novedad, este año amplía su alcance con la incorporación de un kit digital para que los comercios puedan promocionar sus rebajas de verano e invierno también a través de las redes sociales, las aplicaciones de mensajería instantánea y las páginas web. Las personas y establecimientos interesados pueden también descargarse o imprimir los carteles, las etiquetas y el kit digital a través del web de la Diputación de València.

Los materiales han sido diseñados e ilustrados por Ana Policarpo, autora de la imagen gráfica de esta edición, que combina creatividad y funcionalidad para facilitar la identificación de la campaña y reforzar la visibilidad del valenciano en el ámbito comercial. La campaña está coordinada por la Oficina de Promoción Lingüística de Moncada y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, con la colaboración de Fomento del Uso del Valenciano de la Diputación de València, y la Generalitat Valenciana.

Además, participan las agencias de promoción del valenciano de los ayuntamientos de Alaquàs, l'Alcúdia, Algemesí, Benicarló, Dénia, Onda, Paiporta, Petrer, Picassent, Quart de Poblet, Santa Pola, Sueca y Tavernes de la Valldigna.

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Esta campaña, una de las iniciativas más consolidadas en que participa la Diputación de València junto con las agencias de promoción del valenciano, se creó a principio de los años 2000 y ha contado a lo largo de su trayectoria con la participación de ayuntamientos de toda la Comunidad Valenciana.