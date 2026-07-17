Final del Mundial pasada por agua y con un calor asfixiante: la Aemet prevé tormentas con granizo, lluvias y fuertes rachas de viento en la Comunitat Valenciana

Julio de 2026 va camino de ser el mes más cálido desde que hay registros en la Comunitat Valenciana. Según los últimos datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), la primera quincena del mes ha dejado temperaturas medias extremadamente altas en las capitales comarcales, destacando de forma absoluta la población de Sumacàrcer como la más cálida de todo el territorio, en contraste con tres puntos aislados de montaña que han sido los más frescos.

Con este precedente de calor extremo llegamos a un fin de semana marcado por la inestabilidad. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de un panorama meteorológico complicado: temperaturas sofocantes, tormentas que pueden llevar granizo y fuertes rachas de viento que coincidirán con la gran final del Mundial de fútbol este domingo.

Aviso por tormentas, granizo y viento muy fuerte

Antes de la cita futbolística, el sábado vendrá marcado por fenómenos significativos en el interior de Valencia por la tarde, donde son probables los chubascos y las tormentas acompañadas de rachas muy fuertes de viento y granizo. Se esperan intervalos de nubes bajas en el litoral y prelitoral de Valencia y Castellón que tenderán a poco nuboso por la mañana, evolución diurna en el interior y polvo en suspensión. El viento será flojo variable, con intervalos de nordeste moderado en el litoral a primera hora y componente este por la tarde.

La Aemet mantiene activos los siguientes avisos amarillos para el sábado:

Interior norte de Valencia: aviso de 13:00 a 21:00 por máximas de 36ºC; aviso de 16:00 a 22:00 por tormentas con posible granizo y rachas de viento muy fuertes; y aviso de 16:00 a 22:00 por lluvias acumuladas de 20 mm en una hora.

aviso de 13:00 a 21:00 por máximas de 36ºC; aviso de 16:00 a 22:00 por tormentas con posible granizo y rachas de viento muy fuertes; y aviso de 16:00 a 22:00 por lluvias acumuladas de 20 mm en una hora. Interior sur de Valencia: aviso de 16:00 a 22:00 por tormentas con posible granizo y rachas muy fuertes de viento; y aviso de 16:00 a 22:00 por lluvias de 20 mm en una hora.

aviso de 16:00 a 22:00 por tormentas con posible granizo y rachas muy fuertes de viento; y aviso de 16:00 a 22:00 por lluvias de 20 mm en una hora. Litoral sur de Alicante: aviso de 12:00 a 20:00 por temperaturas de 36ºC en el interior de la zona.

Sensación térmica asfixiante el sábado

Aunque las temperaturas máximas sufrirán un ligero descenso en el interior de Valencia y extremo sur de Alicante, la humedad hará que la sensación térmica sea extrema:

Sensación de 42ºC: San Miguel de Salinas.

San Miguel de Salinas. Sensación de 41ºC: Tavernes de la Valldigna y Parcent.

Tavernes de la Valldigna y Parcent. Sensación de 40ºC: Gestalgar, Xàtiva, Cocentaina, Callosa d'en Sarrià, Crevillent, San Isidro, Guardamar del Segura y Torreblanca.

Gestalgar, Xàtiva, Cocentaina, Callosa d'en Sarrià, Crevillent, San Isidro, Guardamar del Segura y Torreblanca. Sensación de 39ºC: Gandia, Moixent, Ontinyent, Montitxelvo y Benitachell.

Gandia, Moixent, Ontinyent, Montitxelvo y Benitachell. Sensación de 38ºC: Alzira, Sollana, Llíria, Pego, Calp, Elche, Segorbe, Castelló de la Plana y Coves de Vinromà.

¿Dónde lloverá el sábado?

La probabilidad de precipitación se centrará principalmente en el interior:

Entre el 70% y el 45% de probabilidad: Ayora, Cofrentes, Utiel, Requena, Titaguas, Montanejos, Morella y Atzeneta del Maestrat.

Ayora, Cofrentes, Utiel, Requena, Titaguas, Montanejos, Morella y Atzeneta del Maestrat. Otras localidades con riesgo: Buñol (35%), Segorbe (25%), Llíria (20%) y València (20%).

El domingo de la final del Mundial: termómetros a 41ºC y riesgo de lluvia

El domingo 19 de julio, el día en que España se juega el título del Mundial, la Aemet prevé chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes en Valencia la segunda mitad de día, con rachas de viento muy fuertes y granizo. Las temperaturas serán significativamente elevadas en el interior de Valencia y de Alicante.

El tiempo estará dividido entre el cielo poco nuboso por la mañana y la evolución de nubes en el interior por la tarde. Además, no se descarta la presencia de polvo en suspensión. El viento soplará flojo de dirección variable, predominando el componente este (con intervalos de moderado) en el litoral y prelitoral, y el componente oeste en el interior de Valencia durante las horas centrales.

La Aemet ha activado diferentes avisos amarillos para el domingo entre las 13:00 y las 21:00 horas (de 12:00 a 20:00 horas en la Vega Baja):

Interior norte y sur de Valencia: aviso amarillo por temperaturas de 38ºC.

aviso amarillo por temperaturas de 38ºC. Interior de Alicante: aviso amarillo por temperaturas de 38ºC.

aviso amarillo por temperaturas de 38ºC. Litoral sud de Alicante: aviso amarillo por máximas de 36ºC en el interior de la Vega Baja.

Temperaturas máximas para el domingo

El mercurio rozará valores críticos en varios municipios valencianos:

41ºC: Cofrentes.

Cofrentes. 39ºC: Requena, Venta del Moro, Ayora, Chelva, Ontinyent, Cocentaina y Villena.

Requena, Venta del Moro, Ayora, Chelva, Ontinyent, Cocentaina y Villena. 38ºC: Utiel, Moixent y Alcoi.

Utiel, Moixent y Alcoi. 37ºC: Xàtiva, Sumacàrcer, Bicorp, Gestalgar, Montitxelvo, Parcent, Benimassot, Ibi, Castalla, Callosa d'en Sarrià, Elda y Salinas.

Probabilidad de lluvia para el domingo

Si tienes pensado ver el partido al aire libre, presta atención a la localidad donde te encuentres. Las tormentas pueden aparecer por la tarde: