El equipo de investigadores del estrés climático que recorre las calles en bici

Luis Alonso forma parte del equipo de investigación de meteorología y clima del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) y saca a pasear su bicicleta las fechas que corresponden a su turno. Lo hace incluso en días de aviso rojo por calor extremo, como el pasado miércoles, cuando la recomendación era protegerse en ambientes frescos. "Todas las indicaciones apuntan a que se evite el calor, pero como la investigación va sobre medir sus efectos, estoy aquí trabajando", explica sin bajarse de su bicicleta y herramienta de trabajo.

Investigador climático en su bicicleta / José Manuel López

Herramientas científicas móviles

El medio de transporte que se utiliza para este estudio está equipado con una estación meteorológica que mide y registra las condiciones atmosféricas de cada lugar concreto. "Tiene sensores para calibrar la cantidad de luz y cámaras térmicas para medir la temperatura. También incorpora un anemómetro, que mide la velocidad del viento", explica. Toda esa información es reunida por él y su equipo para extraer un índice de confort térmico.

Investigador CEAM / José Manuel López

El trabajo de recogida de información se realiza dando vueltas alrededor de la ciudad en un circuito planificado por el centro de investigación. Este recorrido incluye zonas como el Jardín del Túria y la Plaza de la Virgen. El objetivo es ver qué zonas son más agradables en situación de calor y en cuáles hay mayor estrés térmico. "Tenemos unas estaciones en el Jardín Botánico que nos sirven de referencia, comparamos el que sería el lugar óptimo para estar en un día con altas temperaturas con los demás registrados", cuenta.

El CEAM es un centro de estudios medioambientales que depende de la Generalitat Valenciana. También publican informes en revistas científicas.

herramientas CEAM / José Manuel López

Meteorología y otros campos de estudio

La investigación del centro sobre Meteorología y Climatología es una de sus ramas fundamentales y hace especial énfasis en el análisis de los fenómenos meteorológicos extremos y sus impactos en el contexto del cambio climático global. Para ello, se aplica una investigación multidisciplinar que considera los diferentes componentes del sistema climático: suelo-vegetación-atmósfera-océano, así como sus interacciones.

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Historia del centro

El CEAM surge en 1991 por el interés de la Comisión Europea de mayor información que ayudase a la elaboración de nuevas directivas aplicables a toda Europa, teniendo en cuenta las singularidades de la cuenca mediterránea. La recuperación de zonas afectadas por incendios, el efecto de los contaminantes en los cultivos y la necesidad de pronósticos meteorológicos regionalizados para las lluvias intensas en esta región también era de gran importancia.