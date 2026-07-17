Feijóo abre la carrera electoral y proclama a Catalá candidata al Ayuntamiento de València

La ceremonia tendrá lugar este sábado, pero el PP ha formalizado ya este viernes a sus candidatos que concurrirán a las elecciones municipales de mayo de 2027 en las capitales de provincia. La lista aprobada por el Comité Electoral Nacional es continuista y sólo sustituye a 11 de los 50 aspirantes que se presentaron en 2023. Repiten los 30 alcaldes y nueve de los 20 líderes de ciudades donde no gobiernan los populares. Por lo tanto, no implica ningún cambio en clave valenciana, donde el PP controla las tres capitales y por tanto María José Catalá será la candidata en València, Luis Barcala en Alicante y Begoña Carrasco en Castellón.

En condiciones normales la proclamación como alcaldable de Catalá, persona de la máxima confianza de la dirección nacional del partido, debería haberse dado por segura desde hace mucho tiempo. Pero la interinidad en la que navega el PP valenciano desde la traumática dimisión de Carlos Mazón tras un año de viacrucis por la dana y la indefinición de Alberto Núñez Feijóo con el sucesor Juanfran Pérez Llorca, ha hecho que Catalá nunca haya quedado fuera de las quinielas para ser la próxima candidata del PP a la Generalitat, pese a su insistencia en descartarse de esa carrera.

Con este nombramiento, el debate de Catalá queda definitivamente desactivado. No así el del liderazgo del PPCV, que sigue pilotado por una gestora y sin congreso a la vista para elegir nuevo presidente del partido y candidato a 2027. Lo de dar voz a la militancia parece ya una opción enterrada, en contra del sentir general de las bases, y todo apunta a que habrá una designación teledirigida desde Madrid, donde no quieren abrir procesos internos por temor a que un adelanto electoral de Pedro Sánchez les coja con el pie cambiado.

Pero falta por saber quién. La lógica apunta que será Pérez Llorca el señalado, como ya lo fue tras el paso a un lado de Mazón, pero el silencio calculado que mantiene Génova sobre el actual líder del partido en la C. Valenciana ha puesto en efervescencia a la militancia desde hace unas semanas y ha dado alas a otros dirigentes de peso como Vicent Mompó, que recientemente situó al president como una mera "opción" para encabezar la candidatura autonómica del PPCV.

Aunque la propia Catalá generó dudas cuando dijo hace unos días que Feijóo despejaría las candidaturas autonómicas antes del acto de proclamaciones de este sábado (palabras que se atribuyen a un desliz de la alcaldesa), todo apunta a que la decisión se comunicará tras el verano, por lo que Pérez Llorca deberá esperar hasta septiembre, previsiblemente.

Músculo municipal

El listado de proclamaciones que tendrán lugar este sábado ha sido adelantado por el presidente del Comité Electoral Nacional del PP, Diego Calvo, quien ha anunciado en A Coruña, tras la reunión del organismo, la aprobación de las listas de los candidatos y candidatas de las capitales de provincia de toda España. Ha recordado que en 2023, el PP pasó de gobernar 9 capitales de provincia a 30 y ha mostrado su confianza en que aumente el número en las elecciones próximas.

Así, con 30 dirigentes buscando la reelección, los cambios llegan en Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Ávila, León, Palencia, Soria, Zamora, Girona, Vitoria y Ourense. También hay un cambio en Murcia pero con otro matiz, puesto que la candidata será la actual alcaldesa, Rebeca Pérez, que está en el cargo tras el fallecimiento de José Ballesta, que fue el candidato en 2023.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que su partido "hace los deberes, está preparado y tiene más ganas que nunca" frente a un PSOE al que acusa de estar "enfangado en batallas internas a navajazo limpio en muchos territorios". "Tenemos el claro objetivo de barrer al Partido Socialista en toda España en las municipales de mayo de 2027", ha continuado.

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