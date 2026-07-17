Las influencers de moda ya tienen su Coachella español: así se ha convertido Zevra en su festival de referencia

Zevra, el festival joven más multitudinario de la costa mediterránea, celebrará su 5ª aniversario en la Playa de Cullera del 24 al 27 de julio. En solo 5 ediciones desde su debut en 2022, se ha convertido en la cita preferida del verano para influencers, famosos y fashion victims, hasta el punto que en TikTok e Instagram muchas usuarias se refieren a este festival como el Coachella español.

Zevra ha reinventado el concepto de festival de música, creando un parque temático de hedonismo, imagen personal y contacto con marcas chic. La música es el telón de fondo de una experiencia de autocuidado con peluquería, maquillaje, taller de tatuajes, hamburguesería gourmet, fusión, para veganos... ¡Puedes incluso recargar pilas bebiendo un matcha latte!

Durante 4 días, la Playa de Cullera se transforma en una vibrante pasarela de moda festivalera. Ya sabemos que en la temporada 2026 se lleva la de mezcla la inspiración boho con influencias western y toques futuristas. Pegan fuerte los conjuntos de crochet, encaje y transparencias, los flecos, el ante y las botas cowboy, combinados con prendas metalizadas, tejidos brillantes y accesorios XL. De hecho, un equipo de foto y vídeo del festival se dedicará exclusivamente a inmortalizar outfits.

Los expertos señalan que, para la Generación Z o zoomers —nacidos después de 1997—, los festivales no son tanto una propuesta musical relacionada con artistas y baile, como una experiencia de identidad personal, autocuidado y descubrimiento de tendencias. Así es como Zevra ha conectado tan bien con las aspiraciones de los 150.000 jóvenes de 16 a 25 años que asistirán a la cita.

El plano de Zevra está diseñado para ofrecer un selfie point o un fondo bonito para hacerse una foto cada 50 metros. La kilométrica playa de Cullera, una gigantesca noria, un boulevard de palmeras tropicales, una piscina balinesa, photocalls, esculturas monumentales… Hay al menos dos docenas de spots de ensueño para presumir en las Stories de Instagram. Así fue como el festival logró ser trending topic nacional en 2025 y aspira a repetirlo.

Desde una hamburguesa gourmet o una pizza artesanal a un caramel macchiato, en el recinto se desplegará una gigantesca flota de food trucks con menús veganos, cocina fusión, asiática, argentina, turca, fast food… En las barras se degustarán cervezas artesanales, licores premium y bebidas energéticas saludables. También habrá peluquería y barbería, taller de tatuaje, espacios gratuitos de maquillaje e imagen personal montado por una marca de cosméticos.

Iconos del reggaeton y caras conocidas

Además de superestrellas latinas como Nicky Jam, Ozuna y Anuel AA, sobre el escenario, Zevra va a ser un imán de rostros populares. También actuará la representante de España en Eurovisión en 2022, la hispanocubana Chanel; o Leire Martínez, ex vocalista de La Oreja de Van Gogh. Los influencers dormirán en una villa exclusiva diseñada para ellos. Serán un centenar celebridades con muchos millones de seguidores —sus nombres aún son un secreto— que vivirán una experiencia exclusiva con piscina, vistas privilegiadas y lujos.

La generación de TikTok conecta en Zevra con numerosos ídolos musicales del momento. Es el caso de JC Reyes, Saiko, La Pantera, Metrika, Luar La L o Xiyo y Fernandezz. Habrá una fiesta exclusiva de la marca SHARK, una de las sensaciones del circuito festivo más joven. Y el ADN musical valenciano estará representado una inédita batalla de charangas. Con un formato cara a cara, una decena de agrupaciones musicales de la terreta tomarán un escenario entero el día de la apertura, poniendo una nota popular al arranque del macrofestival.

La organización ha fletado autobuses desde 10 ciudades españolas para facilitar el deslazamiento de miles de jóvenes a Cullera. La oferta de autocares de ida y vuelta se ha reforzado y ya hay rutas programadas desde varias comunidades autónomas (Madrid, Euskadi, La Rioja, Aragón, Murcia y Catalunya). También habrá líneas desde las capitales de la Comunitat Valenciana (València, Castellón, Alicante), y con salida en otras localidades como Gandia, Alzira, Xàtiva, Ontinyent, Alcoy, El Perelló, Sueca, Dénia, Oliva y Tavernes de la Valldigna. Tanto las entradas como los billetes de transporte pueden adquirirse en su propia web oficial.