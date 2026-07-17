El investigador de la UPV, José Hernádez-Orallo, recibe el Premio Nacional de Informática por su trayectoria como experto en IA

Este 17 de julio el investigador del Instituto Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial (VRAIN) de la Universitat Politècnica de València (UPV) y miembro de la Unidad Mixta de Investigación de la Escuela Valenciana de Posgrado y Red de Investigación en Inteligencia Artificial (ValgAI), José Hernández-Orallo, ha sido distinguido con el Premio Nacional de Informática Aritmel de la Sociedad Científica Informática de España (SCIE) Fundación BBVA 2026 por su trayectoria científica internacional de primer nivel.

La IA como parte de la informática

La trayectoria del galardonado se centra en dotar a la inteligencia artificial (IA) de herramientas teóricas y empíricas para evaluar con rigor sus capacidades, limitaciones y riesgos. Su investigación ha generado marcos de evaluación para la detección de sesgos y grados de fiabilidad que hoy son necesarios por parte de reguladores, empresas y la comunidad científica.

Tras recibir el premio, ha explicado que este reconocimiento va “más allá de las personas, es una reivindicación de la inteligencia artificial como parte de la informática y es también una muestra de la relevancia de la evaluación de IA". Además, la describe como "la ciencia de la inteligencia que es posible crear a partir de la computación y la que es deseable para el bien común”, dejando de lado los estigmas negativos sobre esta herramienta.

Trayectoria

Desde 2017, José Hernández-Orallo ha liderado la evaluación de la IA en lo que a la agenda científica se refiere y lo ha hecho a través de nuevos paradigmas de medición y marcos evaluativos, todos ellos publicados en las revistas Nature, Science y las principales conferencias técnicas sobre IA. Además, el catedrático de la UPV y es el fundador de aievaluation.substack.com, un boletín con un resumen mensual de los últimos desarrollos, tendencias de investigación e iniciativas clave en el ámbito de la evaluación de IA, y ai-evaluation.org, que pretende servir de primer paso para establecer la Evaluación y Seguridad de IA como disciplina académica formal.

Agradecido por el reconocimiento

El investigador de VRAIN de la UPV, destaca que este premio significa para él “sobre todo una señal de donde vengo, donde pertenezco y donde me he criado científicamente, en la UPV". Además, hace mención especial a sus compañeros de las distintas estructuras académicas y de investigación dedicadas a la inteligencia artificial como son el DSIC, VRAIN, ETSINF y ValgrAI; y a la generosidad de colaboradores y amigos en el grupo. "Hemos crecido conjuntamente”, concluye.

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Premio al esfuerzo

Los Premios de Investigación Sociedad Científica Informática de España (SCIE)-Fundación BBVA reconocen la excelencia de los científicos y científicas más destacados del país en el área de informática y están integrados por dos modalidades de periodicidad anual y de ámbito estatal. La mención de la labor de investigadores y entidades públicas y privadas en este área que han dedicado su carrera profesional y su esfuerzo al estudio, fortalecimiento y divulgación de esta disciplina es la prioridad del galardón.