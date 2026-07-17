La jueza de la dana pide las llamadas de Emergencias a ayuntamientos desde la madrugada

La jueza que instruye la causa penal sobre la dana ha pedido a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) el listado de comunicaciones del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat con autoridades locales de la provincia de Valencia del 29 de octubre de 2024 entre las 5.00 y las 17.30 horas.

Así consta en una providencia hecha pública este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, después de que la AVSRE haya remitido el listado de llamadas del Centro de Emergencias con autoridades locales de la provincia de Valencia la tarde del día de la dana.

La instructora pide también, sobre las comunicaciones por radio de las Policías Locales de la provincia de Valencia integradas en el sistema de gestión de emergencia que se han remitido en una tabla de Excel, que se aclaren los municipios a los que pertenecen esas policías y el funcionario que atendió las comunicaciones, y en su caso si da su consentimiento para recabar las grabaciones.

La jueza Nuria Ruiz Tobarra pide asimismo que la AVSRE aclare el funcionario que efectuó las llamadas salientes al ayuntamiento de Turís a las 17:32:31 y a las 17:33:05 horas, y al ayuntamiento de Cheste y a la Policía Local de Cheste a las 17:39:48 y 17:40:09 horas, y si dan su consentimiento los autores de las llamadas para recabar las grabaciones.

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Finalmente, la magistrada ha acordado citar como testigo a una periodista de À Punt que cubrió la información de la dana el 29 de octubre de 2024 en el municipio de Chiva, y va a estudiar la petición de una familia de sumar una nueva víctima mortal al cómputo total, que actualmente es de 231 personas.