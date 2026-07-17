El julio más cálido de la historia comarca a comarca: de los 20,8º de media en el Penyagolosa a los 30,1 de Sumacàrcer

El calor de la primera mitad del mes de julio ha sido insólito con una temperatura máxima de 44,8 grados en Carcaixent el pasado día 7, registrado en la estación de la Aemet, y cuatro episodios tórridos, incluyendo dos olas de calor. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya lo califica como "el más cálido de la serie histórica" con una anomalía térmica de 3,3 grados". No solo las máximas están siendo significativamente elevadas, sino que las mínimas elevadas -València encadena, por ejemplo, 42 noches tropicales y cinco tórridas- están provocando que la temperatura media sea elevada en general, lo que impide el alivia térmico para el organismo. Sin olvidarse de las madrugadas infernales a casi 38 grados por los reventones secos.

Completada la primera mitad del mes, la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) ha publicado un informe de la temperatura media comarca a comarca para determinar los puntos más cálidos de la Comunitat Valenciana, el cual incluye todas las capitales de comarca, así como el municipio más cálido y tres lugares frescos en pleno monte. El mayor valor se ha registrado en Sumacàrcer, donde se ha registrado una temperatura media de 30,1 grados durante los primeros 15 días de julio. En contraposición, la estación con la media más fresca es la de Sant Joan del Penyagolosa; son más de 10 grados menos al quedarse con una media de 20,8 grados. En otros puntos elevados, se registran valores similares: 21,4 grados en Fredes o 22,4 en el Cim d'Aitana.

Valencia. VLC. Calor, termómetro plaza del Ayuntamiento / Miguel Ángel Montesinos / LEV

Del litoral al interior

El mapa de la Comunitat Valenciana señala claramente al litoral y prelitoral sur de la provincia de Valencia como el punto más cálido y, también, la parte meridional de la de Alicante. Es allí donde se registran las tres medias comarcales -se tiene en cuenta el dato registrado por Avamet en la capital- más elevadas con los 29,8 en Xàtiva (la Costera), los 29,4 de Orihuela (el Baix Segura) y los 29,3 de Gandia, en la Safor. En la parte alta del ránking, se sitúan también las comarcas del interior sur de Valencia -la Canal de Navarrés y la Vall d'Albaida-y las del litoral y prelitoral -la Ribera, l'Horta, el Camp de Morvedre y el Camp de Túria-. Allí es donde el calor ha apretado más y donde se han activado avisos rojos por calor extremo; ha habido tres días con este tipo de alertas.

El alivio térmico -entre comillas porque las medias siguen siendo significativas- se observa en la parte septentrional del mapa, en las comarcas más al norte e interior posible. Es la comarca dels Ports donde se registra la media comarcal más baja, con los 25,4 grados de Morella, seguidos por los 25,7 del Rincón de Ademuz.

Comarca a comarca

A continuación, se ofrece el listado de las capitales de comarca de la media más cálida a la más fresca con los datos de la primera quincena de julio ofrecidos por Avamet.

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