La UCV apela en Portugal a una ola mundial de solidaridad por el agua

El director del Observatorio Socioeconómico y Político de la Universidad Católica de Valencia (UCV), José Luis Sánchez García, defendió en la Bienal del Agua de Cascais (Portugal) la necesidad de movilizar a intelectuales, científicos, artistas e instituciones en torno a una gran "ola de solidaridad mundial" para garantizar el acceso al agua como un derecho humano fundamental. Durante su intervención, sostuvo que "el agua es un bien común universal que todos debemos cuidar" y reclamó un compromiso internacional que combine cooperación, innovación tecnológica, planificación hidrológica y conservación ambiental para afrontar los desafíos hídricos del siglo XXI. Además, presentó un proyecto de la Fundación Embajadores para el Desarrollo para construir un pozo en una escuela de Camerún que abastecerá de agua a más de 500 estudiantes.