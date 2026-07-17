Los médicos valencianos denuncian la falta de sustitutos y se tarda un mes en conseguir cita en algunas zonas de playa

El plan de verano de la Conselleria de Sanidad ha ofertado cerca de 9.000 contratos para sustituir a los sanitarios -sean médicos, enfermeras, auxiliares o administrativos- durante sus vacaciones de verano entre los meses de julio y septiembre. Sin embargo, los facultativos se muestran preocupados por la falta de reemplazo de profesionales, lo que genera problemas para atender a la población. Así lo denuncian desde la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària (Sovamfic), quienes esgrimen "que no se ha sustituido prácticamente nada a los médicos, solo los lugares con monopuestos". Uno de estos casos podrían ser los consultorios auxiliares donde solo ejerce un facultativo.

Esta circunstancia genera una "sobrecarga de trabajo", como explica la portavoz Mª Ángeles Muñoz porque "la mitad de la plantilla está de vacaciones, pero el trabajo es el mismo". No hay menos pacientes, puede haber incluso más en algunas zonas de playa. Eso provoca que el personal sufra "una sobrecarga" de trabajo porque algunos médicos se ven obligados a asumir la cartera de pacientes de los compañeros que están de vacaciones y, en consecuencia, dejan de hacer otro tipo de funciones como prevención o medicina comunitaria. En el caso de Enfermería, explica, se dejan de pasar consulta a los crónicos durante el verano. "Al final te vas de vacaciones, vuelves y tienes el mismo trabajo, más o incluso el doble -, relata-. Y necesitas un segundo periodo de descanso", unas vacaciones de tus propias vacaciones.

En resumen, la Atención Primaria está "en modo supervivencia". Las principales consecuencias son que la demora para conseguir una cita aumenta, principalmente en zonas costeras, y que la asistencia "es de menor calidad". Uno de los problemas "graves" citados por Muñoz es la contratación de facultativos sin especialidad, es decir, sin haber cursado el MIR. Es una circunstancia que se repite todos los años, no solo en vacaciones, sino también durante el resto del año.

Hace unos meses, Levante-EMV revelaba que hay cerca de 400 de estos facultativos contratados de forma estructural. El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, nunca ha cerrado la puerta a recurrir a estos profesionales si no hay médicos disponibles. Lo defendió en febrero de 2025, después de que este periódico publicara que se había contratado a 600 desde el inicio de la legislatura. La contratación de facultativos sin especialidad contradice la legislación vigente, aunque la normativa permite hacerlo en casos de excepcionalidad.

Frente a las críticas, Sanidad revela que ha conseguido adjudicar el 96,6 % los 9.000 contratos ofertados dentro del plan de verano, al que destina una cantidad récord de 85 millones de euros. En total, se han adjudicado 8.702. Con ellos, anunciaron la apertura de 25 consultorios auxiliares y el refuerzo de 74 ambulatorios en zonas turísticas. Tampoco ha desvelado el desglose por categorías profesionales; habitualmente el grueso sirven para sustituir a las enfermeras y celadores. En 2024, el último año en el que conoció el dato detallado, se ofertaron 765 contratos para facultativos de un total de 8.600. Entonces, solo se sustituyó al 19 % de la plantilla médica.

El reto de ver al médico

Con menos recursos, conseguir una cita puede ser casi misión imposible, aunque solo en algunos lugares. Muñoz explica que el aumento de la demora depende mucho de cada centro, aunque en general "ha subido". En el suyo, por ejemplo, hay bastantes puestos sin sustituir desde hace un tiempo y, coincidiendo con las vacaciones, el tiempo de espera aumenta. Lo hace, sobre todo, en los ambulatorios del litoral, como ha constatado este periódico comprobando la disponibilidad en más de una veintena de municipios.

En Port de Sagunt, por ejemplo, una vecina no puede conseguir cita hasta el 18 de agosto, en un mes. En Tavernes de la Valldigna, el primer hueco se consigue el 8 de agosto. Sin embargo, la espera supera los 15 días en algunas localidades del interior; ocurre en Llíria, sin citas hasta el 29 de julio. En el consultorio del Vedat de Torrent, con solo un profesional de vacaciones, no existía la posibilidad de concertar una. En València ciudad, los escenarios son diferentes por barrios. En el Palmar, ayer jueves se podía reservar cita para el día siguiente; en la plaza Segovia, se puede pasar por la consulta en una semana, el 22 de julio; igual que en los ambulatorios de Nàpols i Sicília o Padre Jofre.

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La situación estaba bastante contenida la pasada semana. Así lo transmitían fuentes de CCOO, quienes transmitían que la "demora en general no había aumentado", pero las mismas se mostraban cautas porque "el verano acaba de empezar". En algunos puntos concretos, como en Benicarló, ya reportaban problemas porque hay "muchos médicos de baja y muchos médicos de vacaciones están sin sustituir".