La primera rebaja de IRPF de Llorca se come un tercio del aumento de la financiación del Estado
El Ministerio de Hacienda cifra en 202,7 millones la caída de recaudación por la rebaja de la renta de 2025, año en el que los recursos del sistema de financiación crecieron en 640 millones para la C. Valenciana
La Generalitat actualiza el impacto de la rebaja del impuesto de Patrimonio y duplica su alcance hasta los 69,1 millones
Una de las primeras medidas de Juanfran Pérez Llorca nada más aterrizar en el Palau de la Generalitat fue anunciar una nueva rebaja en el IRPF. Seguía así la estela marcada por su antecesor, Carlos Mazón, y a la vez cumplía con las exigencias de Vox, cuyos votos necesitó para convertirse en president. Pocas semanas después, el pleno del Consell daba luz verde a una ampliación de las deducciones aplicables así como de las rentas que podían acogerse a estos, con efectos retroactivos a inicios de 2025. Ahora ya se conoce el impacto recaudatorio en las arcas valencianas: 202,7 millones de euros sólo en ese ejercicio.
Así consta en el Informe de Seguimiento del plan económico-financiero (PEF) de la Comunitat Valenciana publicado por el Ministerio de Hacienda, en el que también se constata que los ingresos de la Generalitat a través del Sistema de Financiación Autonómica crecieron un 4,2 % respecto a 2024, hasta los 641 millones de euros. Es decir, que la primera rebaja fiscal de Pérez Llorca se 'comió' casi un tercio de ese incremento de recursos del Estado.
Respecto al año en curso la previsión es que esa rebaja de IRPF merme los ingresos de la Generalitat en otros 214 millones de euros. Además, cabe recordar que el Consell de Llorca ultima, vía ley de Acompañamiento y de cara al año electoral, una reforma de la renta con rebajas para todos los tramos. La estimación inicial son 160 millones menos de recaudación.
Igualmente, en cuanto al impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos, el PEF prevé una caída de ingresos de 84,3 millones en 2026, así como otros 2,6 millones vía Suceciones y Donaciones.
El documento también recoge una actualización de la propia Generalitat sobre otra rebaja de impuestos, en este caso el de Patrimonio. PP y Vox elevaron el mínimo exento desde los 500.000 al millón de euros y la Generalitat cifró el impacto en 35,4 millones. Sin embargo, ahora admite que el mordisco a la caja pública será casi el doble y alcanzará los 69,1 millones. Un agujero que podría ir a más si, como exige Vox, el mínimo exento se duplica de nuevo, ahora hasta los 2 millones de euros.
Sea como sea, el Consell volverá a contar con el 'colchón' de esos aumentos de la financiación autonómica. Según la previsión que refleja el PEF, los recursos del sistema sujetos a entregas a cuenta y liquidación alcanzarán este año los 17.470 millones, un 9 % más respecto al año previo en el que ya crecieron los citados 641 millones. La variación interanual sería de 1.400 millones, más del doble que entre 2024 y 2025.
El informe también subraya que la Generalitat ha incumplido la regla de gasto en los dos últimos ejercicios. En 2024, año de la dana, el gasto se disparó un 8 %, muy por encima del límite (2,6 %). En 2025, por su parte, el aumento del gasto fue del 5,8 %, inclumpliendo igualmente la regla, fijada en este caso en el 3,2 %.
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