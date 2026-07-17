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Reunión del equipo de gobierno de izquierdas en 'la Dipu' diez años después

La consellera Rosa Pérez se reúne con tres compañeros en el ejecutivo provincial de hace dos legislaturas

Rius, Seguí, Pérez y Jaramillo.

Rius, Seguí, Pérez y Jaramillo. / Levante-EMV

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Redacción Levante-EMV

València

Si de algo presume la exconsellera y coordinadora general de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo, es de amigos. Sus encuentros con Mónica Oltra y Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent y expresidente de la Diputación de Valencia entre 2015 y 2018 ya son célebres.

Precisamente, esta semana se ha reunido con varios compañeros con los que formó equipo de gobierno en la corporación provincial en aquella primera legislatura de izquierda. En concreto, con Xavi Rius, de Compromís, con Berto Jaramillo, de Podemos, y con Pablo Seguí, del PSPV.

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"De vegades la política et regala amics per a sempre. Governar junts a la Diputació de València amb respecte i estima ens va fer millor govern. Moltes gràcies Pablo, Xavier Rius i Berto", escribió en una nota en Facebook.

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