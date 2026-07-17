Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reconstrucción La TorreAlerta naranja Aemet ValenciaPrioridad nacional ValenciaFallas ValenciaEspaña final del MundialPantallas gigantes final MundialAire acondicionado
instagramlinkedin

Tráfico denso este viernes en Valencia: más de 16 kilómetros de retenciones en el inicio de una nueva Operación Salida

La V-30 y la Pista de Silla vuelven a situarse entre los accesos más conflictivos a la ciudad

Tráfico 17 de julio DGT

Tráfico 17 de julio DGT

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Jover

Llega el cambio de quincena de julio y, con él, una nueva Operación Salida de la Dirección General de Tráfico (DGT). Desde primera hora de este viernes 17 de julio, la DGT ha notificado un total de 16 kilómetros de retenciones en los principales accesos a València.

Uno de los puntos más afectados es la V-30, donde la circulación es especialmente lenta a la altura de Quart de Poblet, con más de un kilómetro de retenciones que dificulta el paso de los vehículos durante la hora punta. Como es habitual, esta ronda vuelve a concentrar una elevada intensidad de tráfico en las primeras horas del día.

También presenta complicaciones la Pista de Silla (V-31), donde se registran más de dos kilómetros de retenciones entre Catarroja y Massanassa, en dirección a València.

Por otra parte, el resto de accesos a la ciudad de València también presentan las retenciones habituales de primera hora de la mañana, como es el caso de la A-7 a la altura de Bétera o la entrada por la A-3.

Noticias relacionadas

Coincidiendo con el cambio de quincena, la DGT ha activado una nueva Operación Salida, por lo que se espera un incremento de la circulación durante toda la jornada y el fin de semana.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Qué es el reventón térmico del que avisa Aemet?
  2. Última hora del aviso rojo por calor extremo en la Comunitat Valenciana: alertas por tormentas y reventones térmicos
  3. De los 43 °C al vendaval: rachas de viento de hasta 116 km/h, reventones térmicos y tormentas con granizo acechan a Valencia esta tarde
  4. La Aemet activa aviso rojo por un día 'muy adverso' en Valencia: calor extremo, tormentas secas y reventones térmicos
  5. Estas son las 10 carreras con la nota de corte más alta en la Comunitat Valenciana para el curso 2026-27
  6. Notas de corte 2026-27 en las universidades de la Comunitat Valenciana: notas de la UV, UPV, UA, UMH y UJI
  7. En busca de 2.700 euros para que Abu acabe la universidad: 'Me faltan dos asignaturas para ser educador social
  8. Vecinos de San Antonio de Benagéber rechazan la instalación de pantallas acústicas junto a la autovía: 'Alcalde, no a las pantallas

Tráfico denso este viernes en Valencia: más de 16 kilómetros de retenciones en el inicio de una nueva Operación Salida

Tráfico denso este viernes en Valencia: más de 16 kilómetros de retenciones en el inicio de una nueva Operación Salida

Abu formaliza la matrícula y se prepara para acabar la carrera universitaria: "Gracias a todos por ayudarme"

Abu formaliza la matrícula y se prepara para acabar la carrera universitaria: "Gracias a todos por ayudarme"

El equipo de investigadores del estrés climático que recorre las calles en bici

El equipo de investigadores del estrés climático que recorre las calles en bici

El PP cuela cinco reformas urbanísticas sin control legal a través de enmiendas en las Corts

El PP cuela cinco reformas urbanísticas sin control legal a través de enmiendas en las Corts

La primera rebaja de IRPF de Llorca se come un tercio del aumento de la financiación del Estado

La primera rebaja de IRPF de Llorca se come un tercio del aumento de la financiación del Estado

Los médicos valencianos denuncian la falta de sustitutos y se tarda un mes en conseguir cita en algunas zonas de playa

Los médicos valencianos denuncian la falta de sustitutos y se tarda un mes en conseguir cita en algunas zonas de playa

"Si mi pareja me hubiera contado que el casero la estaba violando mientras yo trabajaba, este juicio sería por otra cosa"

"Si mi pareja me hubiera contado que el casero la estaba violando mientras yo trabajaba, este juicio sería por otra cosa"

El calor extremo y el bochorno asfixian a la Comunitat Valenciana: los termómetros se disparan hasta los 40ºC y Aemet mantiene los avisos

El calor extremo y el bochorno asfixian a la Comunitat Valenciana: los termómetros se disparan hasta los 40ºC y Aemet mantiene los avisos
Tracking Pixel Contents