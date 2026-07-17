Tráfico denso este viernes en Valencia: más de 16 kilómetros de retenciones en el inicio de una nueva Operación Salida
La V-30 y la Pista de Silla vuelven a situarse entre los accesos más conflictivos a la ciudad
Llega el cambio de quincena de julio y, con él, una nueva Operación Salida de la Dirección General de Tráfico (DGT). Desde primera hora de este viernes 17 de julio, la DGT ha notificado un total de 16 kilómetros de retenciones en los principales accesos a València.
Uno de los puntos más afectados es la V-30, donde la circulación es especialmente lenta a la altura de Quart de Poblet, con más de un kilómetro de retenciones que dificulta el paso de los vehículos durante la hora punta. Como es habitual, esta ronda vuelve a concentrar una elevada intensidad de tráfico en las primeras horas del día.
También presenta complicaciones la Pista de Silla (V-31), donde se registran más de dos kilómetros de retenciones entre Catarroja y Massanassa, en dirección a València.
Por otra parte, el resto de accesos a la ciudad de València también presentan las retenciones habituales de primera hora de la mañana, como es el caso de la A-7 a la altura de Bétera o la entrada por la A-3.
Coincidiendo con el cambio de quincena, la DGT ha activado una nueva Operación Salida, por lo que se espera un incremento de la circulación durante toda la jornada y el fin de semana.
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