Estas son todas las playas de la Comunitat Valenciana dónde no se puede fumar

El tabaco se ha convertido en un problema normalizado en la sociedad, cada vez hay más reclamaciones de sus consumidores para que se les habilite zonas para encender un cigarrillo. Terrazas, estadios y playas se llenan de perfiles fumadores, de manera que este fenómeno perjudica tanto su salud cómo la de las personas que inhalan el humo, y el medio ambiente también sufre las consecuencias de las colillas que desprende el tabaco.

Por eso, la Conselleria de Sanidad impulsa Playas Sin Humo, una iniciativa que tiene por finalidad la creación de ambientes saludables para los valencianos; fomentar espacios que mejoren el bienestar de las personas, y a su vez conservar el territorio. También pretende fomentar a que las personas disfruten de una vida sin tabaco, desnormalizar este consumo.

Buena parte del litoral de la Comunitat Valenciana está incluido en esta red; la provincia de Castellón encabeza la lista por el gran número de municipios que participan (Benicarló, Benicàssim, Nules, Moncofa y Xilxes, entre otros). En la provincia capital se extiende con fuerza por la costa norte y sur, entre ellas, Cullera, Tavernes de la Valldigna, Xeraco o Gandía. Y por último, Alicante también cuenta con una gran extensión adherida: Dènia, Xàbia, Calp y Altea destacan entre las playas alicantinas que fomentan la eliminación del tabaco para disfrutar de una vida saludable.

Noticias relacionadas

Mapa Playas Sin Humo 2026 / Conselleria de Sanidad

Cada vez son más las localidades que se unen a este proyecto comprometido con el medio ambiente y contra el tabaquismo; para reducir los efectos medioambientales que este produce. Y este 2026, además de playas, se han sumado calas, espacios fluviales y piscinas. Cabe destacar que esta iniciativa es de carácter informativo y de concienciación, aunque una playa esté adherida no significa que esta pueda sancionar. Asimismo, los ayuntamientos tienen permiso para regular la prohibición de fumar en las playas de su municipio.