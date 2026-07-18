Catalá a Feijóo: "Te agradezco que me permitas ser candidata porque València necesita que la mimemos"

La alcadesa de Valencia, María José Catalá, ya es formalmente candidata a la reelección el próximo mes de mayo, despejando las dudas que existían desde hace meses sobre una hipotética candidatura a la Generalitat. "Te agradezo que me lo permitas porque València necesita que la mimemos", le ha dicho al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante el acto celebrado esta mañana para la proclamación de los candidatos en las capitales de provincia, en Santiago de Compostela.

"Hoy se pone en marcha la mayor red de condianza del país: la de los alcaldes y alcaldesas", ha dicho Catalá. En un breve discurso (había 50 parlamentos), la alcaldesa ha recordado veladamente que de momento no tiene otro objetivo político: "Los que me conocen saben que quiero ser alcaldesa hasta que los valencianos digan. Estoy enamorada de mi ciudad, la vivo con pasión y me levanto cada mañana para dejarme la piel", ha dicho en un discurso en que ha maridado el valenciano con el castellano.

En clave de gestión, Catalá se ha comprometido a seguir defendiendo el derecho a vivir en Valencia, facilitando la construcción de vivenda, bajando impuestos, y con más cultura e innovación, ha dicho.

Desde una perspectiva política (y ya en castellano), Catalá ha dicho: "Hemos demostrado que hay otra forma. No necesitamos gritar para ser escuchados, no necesitamos mentir para lllegar mas lejos, no necesitamos dividir para seguir en pie. Sabemos hacer las cosas de otra manera y así lo estamos haciendo".

La alcaldes ha tenido un recuerdo para la dana: "Después de este años tan difíciles te agradezco que me permitas seguir mimándola y seguir cuidandola. Te agradezo que me lo permitas porque València necesita que la mimemos. No hay mejor lugar que Santiago para comenzar este camino de lealtad y confianza. Te vamos a llevar a la Moncloa perque València siempre ha honrado y servido nuevas glorias a España. Visca Valencia i visca Espanya", ha terminado.

El PP ya confirmó este viernes que los alcaldes de València, Alicante y Castelló, Catalá, Luis Barcala y Begoña Carrasco, respectivamente, repetirán como candidatos del PP a las alcaldías en las elecciones municipales de mayo de 2027. El partido aprobó la lista de candidatos de las capitales de provincia de toda España: renovarán 11 candidatos de las 20 donde no gobierna, mientras se mantendrán los 30 que son alcaldes.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha reivindicado que la capital alicantina es hoy "mucho mejor" que hace ocho años, cuando "retiró" el gobierno a un "tripartito de izquierdas que pasó sin pena ni gloria por la ciudad, pero que le hizo mucho daño". "Desde hace ocho años estamos gobernando, estamos con la responsabilidad que los alicantinos nos han entregado y estamos atendiendo", ha defendido.

En esta línea, ha valorado que la capital "ha avanzado muchísimo más y se ha transformado en el buen camino" y ha mostrado "agradecimiento" por la confianza depositada por su partido, a la vez que "ilusión por seguir transformando la ciudad de Alicante y respondiendo a todas esas políticas que el PP aplica y que dan resultado, por seguir generando riqueza y empleo, por poner Alicante en el lugar donde se merece, donde siempre ha debido estar".

Y ha subrayado la importancia de "contribuir a esa victoria de nuevo del PP y a seguir gobernando en Alicante", pero también en la Comunitat Valenciana. "Esa es nuestra obligación", ha advertido.

Por su parte, la alcaldesa de Castelló de la Plana, Begoña Carrasco, ha reivindicado que la ciudad está "orgullosa de su pasado y mira de frente al futuro" y que está entre las que "mejor se vive de España, porque hay calidad de vida, mar, montaña y gastronomía".

También, ha resaltado, por ser "tierra de gigantes que levantan la persiana cada día para estar orgullosos del cambio que está sufriendo la ciudad que les ha visto nacer". "Una tierra de oportunidades, así que no pierdan la oportunidad de visitarnos", ha animado.

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Dicho esto, Carrasco ha pedido estar "atentos dos cosas: la primera, que lo mejor que tiene Castellón es su gente, y la segunda, que todas las begoñas no somos iguales".