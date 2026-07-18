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Con el corazón en la Roja

Catalá se enfunda la camiseta de España en el acto del PP celebrado este sábado en Santiago y concluye ofreciendo a Feijóo su apoyo para "brindar nuevas glorias a España"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, luciendo la camiseta de la selección española.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, luciendo la camiseta de la selección española. / Levante-EMV

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Redacción Levante-EMV

València

Durante el acto de proclamación de los candidatos de las grandes ciudades del Partido Popular, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha querido sumarse al ambiente previo a la gran cita deportiva del fin de semana luciendo un traje chaqueta blanco combinado con la camiseta de la selección española. Un gesto que no ha pasado desapercibido en una jornada en la que varias de las intervenciones han hecho referencia a la esperada final de este domingo, convirtiendo el fútbol en uno de los hilos conductores del encuentro.

Asimismo, Catalá volvió a exhibir su olfato político al alinearse con ese clima de entusiasmo, en un acto celebrado en Santiago de Compostela y presidido por el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. Durante su intervención, la alcaldesa alternó el valenciano y el castellano, reivindicando la identidad de la Comunitat Valenciana sin renunciar a un discurso de alcance nacional.

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Eso sí, no pudo resistirse a cerrar con una apelación cargada de simbolismo. Recuperando uno de los tópicos más recurrentes de la política española, se puso a disposición de Feijóo para contribuir a "brindar nuevas glorias a España".

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