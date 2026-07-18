Vaivén
Con el corazón en la Roja
Catalá se enfunda la camiseta de España en el acto del PP celebrado este sábado en Santiago y concluye ofreciendo a Feijóo su apoyo para "brindar nuevas glorias a España"
Durante el acto de proclamación de los candidatos de las grandes ciudades del Partido Popular, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha querido sumarse al ambiente previo a la gran cita deportiva del fin de semana luciendo un traje chaqueta blanco combinado con la camiseta de la selección española. Un gesto que no ha pasado desapercibido en una jornada en la que varias de las intervenciones han hecho referencia a la esperada final de este domingo, convirtiendo el fútbol en uno de los hilos conductores del encuentro.
Asimismo, Catalá volvió a exhibir su olfato político al alinearse con ese clima de entusiasmo, en un acto celebrado en Santiago de Compostela y presidido por el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. Durante su intervención, la alcaldesa alternó el valenciano y el castellano, reivindicando la identidad de la Comunitat Valenciana sin renunciar a un discurso de alcance nacional.
"Brindar nuevas glorias a España"
Eso sí, no pudo resistirse a cerrar con una apelación cargada de simbolismo. Recuperando uno de los tópicos más recurrentes de la política española, se puso a disposición de Feijóo para contribuir a "brindar nuevas glorias a España".
- ¿Qué es el reventón térmico del que avisa Aemet?
- Última hora del aviso rojo por calor extremo en la Comunitat Valenciana: alertas por tormentas y reventones térmicos
- De los 43 °C al vendaval: rachas de viento de hasta 116 km/h, reventones térmicos y tormentas con granizo acechan a Valencia esta tarde
- La Aemet activa aviso rojo por un día 'muy adverso' en Valencia: calor extremo, tormentas secas y reventones térmicos
- La A-3 tendrá una nueva salida hacia el norte de València para descongestionar los accesos a la ciudad
- Vecinos de San Antonio de Benagéber rechazan la instalación de pantallas acústicas junto a la autovía: 'Alcalde, no a las pantallas
- Vox exige al PP usar la inspección educativa contra los docentes por 'adoctrinamiento
- Abu formaliza la matrícula y se prepara para acabar la carrera universitaria: 'Gracias a todos por ayudarme