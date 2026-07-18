Vaivén
La exaltación de alcaldes del PP: entre el bilingüismo cordial y el festival del humor
Catalá y otros candidatos gallegos o catalanes utilizan la lengua propia, mientras la alcaldesa de Castelló bromea con la situación de la mujer del presidente: "Todas las begoñas no somos iguales"
El acto de proclamación de candidatos del PP para las alcaldías de las grandes capitales celebrado este sábado en Santiago de Compostela tuvo algunos rasgos singulares. El más notable fue el uso constante de las lenguas cooficiales. Siendo Galicia el escenario, y siendo Núñez Feijóo un usuario habitual del gallego, fue un encuentro donde primó el 'bilingüismo cordial' que defiende el presidente del PP.
Puede ser lo normal pero no siempre lo ha sido. Al presidente del PP de la provincia de Valencia, Vicent Mompó, le han gritado en actos de partido que hablara en castellano. No ocurrió este sábado, con una audiencia conformada por los cuadros del partido.
Así, la alcaldesa de Valencia dio la mitad de su intervención en valenciano. Es lo que hicieron también otros candidatos catalanes o gallegos, especialmente estos últimos, que utilizaron su lengua propia.
Menos lo utilizó la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco. En su caso, la contribución fue humorística: "Todas las begoñas no somos iguales, visca Castelló y viva España", dijo ante las risas de los asistentes, y en un encuentro de exaltación nacional ante la final del Mundial de este domingo. María José Catalá, por cierto, se llevó todas las fotos al llevar la camiseta blanca de la selección.
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