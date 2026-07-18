Vaivén
La Generalitat iluminará el Palau con los colores de España para apoyar a la Roja
La Generalitat se suma a la celebración del Mundial de Fútbol iluminando edificios emblemáticos y el transporte público con los colores rojo y amarillo
La Generalitat iluminará este fin de semana el Palau con los colores de la bandera de España para mostrar su apoyo a la selección española de fútbol con motivo de la final del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos.
Con esta iniciativa, el Consell quiere "compartir con la ciudadanía la ilusión generada por la selección de fúbol y trasladarle sus mejores deseos" ante una de las citas deportivas más importantes del panorama internacional.
La iluminación especial del Palau se concentrará en la parte superior de sus dos torreones históricos. Así, la Torre Nova, recayente a la plaza de Manises, y la Torre Vella, visible desde la plaza de la Virgen, lucirán una composición de luces en rojo, amarillo y rojo que reproducirá la bandera española para animar a los jugadores de la selección que disputan la final mundialista.
Estaciones de metro
La iniciativa se extenderá asimismo a las principales estaciones de Metrovalencia y del TRAM d’Alacant, que también se iluminarán con los colores de la bandera durante todo el fin de semana.
De este modo, espacios emblemáticos de la Generalitat y de la red pública de transporte se suman a una acción simbólica que permitirá visibilizar el respaldo de la Comunitat Valenciana al equipo español.
Con esta actuación, la Generalitat pone de manifiesto su compromiso con la promoción de los valores asociados al deporte, como el esfuerzo, la superación, el trabajo en equipo y la convivencia, al tiempo que se suma al sentimiento de apoyo y orgullo compartido por miles de aficionados que seguirán la final de la Copa Mundial de Fútbol.
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