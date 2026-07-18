"Muchos jóvenes tienen idealizada la forma de vivir que había en el franquismo"

18 de julio de 1936. A las 14 horas, Sevilla comenzó a sufrir los primeros efectos penínsulares de un golpe de Estado que ya se había adueñado del protectorado español al norte de Marruecos y del archipiélago canario. El levantamiento, sin éxito en la península, dio comienzo a la Guerra Civil, una de las épocas más oscuras de la historia de España. 90 años después del golpe (y lo que vino tras él), el viraje de las generaciones más jóvenes hacia los partidos de extrema derecha se ha convertido en una realidad preocupante, en materia de interés.

Cuatro décadas después de una tensa transición, ha dejado de ser extraordinario ver a jóvenes con alguna simbología franquista en la mochila, encontrarse a chavales haciendo el saludo romano en entornos festivos o leer alegatos en favor de la dictadura en redes sociales sin ser realmente conscientes de lo que supuso para la sociedad española.

Lo que supuso la dictadura

"Muchos jóvenes no son conscientes de todo lo que implicaba el régimen, lo tienen como algo mucho más lejano de lo que en realidad es. A nivel político hay partidos que lo enaltecen, todavía está muy presente la sombra de lo que fue", apunta Ethan Gómez, un joven de 25 años que observa preocupado como chicos y chicas de su edad siguen menospreciando lo que supuso la dictadura.

Y, sobre todo, lo que supuso: 36 años de represión, censura y subordinación ante una figura totalitarista. Una situación que terminó en 1975, pero que por momentos se presenta bajo el filtro de instagram de la nostalgia.

¿Por qué? "Partimos de una época de inestabilidad en trabajo, vivienda... muchos jóvenes tienen idealizado la forma de vivir y el nivel de vida que había en el franquismo", asegura Arantxa Vizcaíno, una joven historiadora, reunida como su compañero junto a la Nau para analizar el contexto actual para Levante-EMV.

El problema es la desinformación. Se piensa que el franquismo son los últimos 15 años de franquismo, en los que igualmente había represión, totalitarismo y dictadura. Hay que profundizar más en esos temas a nivel educativo" Adrián Roig — Licenciado en Historia

La percepción del aumento de simpatía entre los jóvenes hacia el estilo de vida de tiempos pasados ha llamado la atención. Es la consecuencia más directa de la romantización de un periodo autoritario desde un presente de dificultades materiales. Hoy por hoy, comprar un piso supone una inversión mayor y encontrar un trabajo puede ser una dura misión, pero las libertades y el estilo de vida han mejorado considerablemente respecto a mediados del siglo XX.

Un progreso que, sin embargo, no se ha transmitido de forma real desde el sistema educativo y que ha alimentado falsas nostalgias. "El problema es la desinformación. Se piensa que el franquismo son los últimos 15 años de franquismo, en los que igualmente había represión, totalitarismo y dictadura. Hay que profundizar más en esos temas a nivel educativo", expone Adrián Roig, licenciado en Historia.

Polarización a la derecha

Los estudios realizados por el CIS constatan un viraje hacia la derecha entre los jóvenes, con Vox como fuerza predilecta entre los 18 y los 25 años. La aparición de discursos extremistas no es una casualidad. El descontento general con las instituciones, el ecosistema de redes sociales o el auge de movimientos sociales que rompen con el discurso oficial establecido en época franquista, entre los que se encuentra el feminismo, han provocado una reacción, opinan, que se traduce en un aumento de simpatía y acercamiento de una parte de la juventud a las figuras más conservadoras de la política actual.

Y de ahí a la polarización. "El hecho de tener unas ideas te aleja aún más de las ideas contrarias. Hablas con una persona que no piensa igual y es muy complicado llegar a un punto medio", afirma Raúl Cuñat, un joven de 21 años que cada vez nota más como la fuga radical del centro democrático provoca que sea imposible poder llegar a un consenso. "El centro cada vez está más difuminado, se nota en las conversaciones, en comentarios, actitudes... cada vez está más crispada la situación", explica Marina Sánchez, de 22 años.

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En ese contexto, el voto se mueve más si cabe por las emociones que por los intereses. "En momentos de incertidumbre lo más potente siempre va a ser lo emocional. Se tiende a apelar a los sentimientos para movilizar a la gente", cuenta Albert Parada, un joven de 25 años que percibe los discursos apelativos a las emociones de los políticos que buscan captar adeptos. Es parte del proceso de polarización, guiarse a través de sentimientos más que por las lecciones de la memoria histórica del país.