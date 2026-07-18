Les Séquies de Escalona y Antella: Un azud y dos acequias en el Xúquer

En el río Xúquer, aguas arriba de Sumacàrcer, a unos 1.000 metros del núcleo de población, hallamos el azud que da origen a la Reial Séquia d´Escalona, por la margen derecha del río, y a la Séquia d’Antella por la izquierda.

El valle del Xúquer se extiende entre Sumacàrcer y Antella con un trazado marcado por las directrices estructurales ibéricas (NO-SE). El cauce del río en este tramo, entre Sumacàrcer y Antella, ha sido transformado completamente por las obras de defensa y encauzamientos, debido a la mayor pendiente y por lo tanto a una corriente fluvial caracterizada por una energía relativamente elevada durante las crecidas. Los aportes de material grueso desde los tributarios tienden a depositarse rápidamente una vez superado dicho tramo, de manera que desde Antella el río discurre con menos pendiente y con un curso más meandrizante, dada la acumulación de sedimentos en la llanura, en los dominios de las confluencias con los afluentes Sellent y Albaida.

Primera Mina de la Séquia d'Antella. / Foto Estepa.

Sistema de riego tradicional de la Reial Séquia d'Escalona

Con una longitud aproximada de unos 20 km, esta acequia discurre por la margen derecha del Riu Xúquer, permitiendo el riego de los municipios de Sumacàrcer, Cotes, Càrcer, Alcàntera de Xúquer, Beneixida y Castelló de la Ribera. Los orígenes se remontan a finales del siglo XVI, concretamente en 1593, cuando el rey Felipe II otorgó la licencia de su construcción a los vecinos de Castelló de la Ribera, para lo cual se aprovechaba la existencia de una acequia que irrigaba los campos de Sumacàrcer hasta la partida de Pinella, mediante su ampliación hasta las tierras de Castelló de la Ribera. Las obras finalizaron en 1611. La acequia tomó el nombre de Escalona por la proximidad del antiguo azud, en el término de Tous, construido sobre una presa natural anterior a 1499, a la confluencia del Escalona con el Xúquer. Los vecinos de Castelló fueron quienes sufragaron la obra.

El actual Assut d’Escalona fue construido tras la rotura de la presa de Tous de 1982, con hormigón y cemento sobre el antiguo, del que se aprecian restos de sillería en su base. Desde la toma, la acequia circula al aire libre en dirección Sur, paralela al Riu Xúquer, y riega la partida de L'Algoleja mediante válvulas. A la altura del Barranc del Llop, un partidor divide las aguas para ceder parte de ellas al Braçal del Franc, y el resto prosigue por un túnel de un kilómetro de longitud, hacia el sur del núcleo urbano de Sumacàrcer, en el Barranc de Tonrius.

Séquia d'Escalona. / Foto Estepa.

Desde esta población se inician riegos de la Séquia d’Escalona, concretamente en la partida de El Viro. Las principales derivaciones son: Braçal del Camí Vell de Sumacárcer, Braçal de l'Hort de Palau, Braçal de la Primitiva, Séquia Nova o de Dalt de Cotes (Càrcer), Braçal del Xorret, Braçal del Cementeri de Càrcer, las válvulas de la Caseta el Xolo (Alcàntera de Xúquer), Faquia y Casa Bernia, Braçal de l'Estellador, Braçal de Carreres, Braçal de la Planisa, Braçal del Castellet, Braçal del Cano (Senyera), Braçal de les Rambles (Castelló), Braçal de Bosch, y Braçal de Argoletges. El final de la acequia coincide con un sifón en la partida de Motxals. Permite la división en tres brazales, que de izquierda a derecha se denominan el dels Mitjans, el del Mig y el de les Foies. Las derivaciones resultantes no cuentan ni con cajero ni caudal suficiente como para ser considerados parte de la acequia madre.

Sistema de riego tradicional de la Séquia d´Antella

El Assut d'Escalona, la primera presa de derivación para el riego tradicional de La Ribera Alta emplazada en el Riu Xúquer, permite el riego por la izquierda de la Séquia d'Antella. El espacio de regadío de esta acequia se localiza en el sector noroeste del término municipal de Antella, y permite el riego de varias partidas a lo largo de su recorrido, de unos 7,5 kilómetros, y una extensión total de unas 650 hectáreas, en su mayoría cítricos.

Túnel de la Séquia d'Escalona. Sumacàrcer. / Foto Estepa.

Las principales derivaciones son: Braçal de la Gola, Braçal de la Xarquia, Braçal de l’Or, Braçal de la Canal del Pla, Braçal del Viver y Braçal del Racó.

En el tramo final, la acequia fluye por el flanco meridional del núcleo urbano de Antella a lo largo de medio kilómetro. Tras abastecer al Llavador del Molí, las aguas continúan hacia el sureste, y riegan los últimos cítricos para verter sus excedentes sobre la Séquia Reial del Xúquer.

La Séquia d’Escalona, una acequia "real" de intereses encontrados

El rey Felipe II otorgó la concesión de la construcción de la acequia en febrero de 1593, y fue confirmada por el rey Felipe III en 1604. El documento de partida fue la escritura de Concordia entre el Señor de la Villa de Sumacàrcer y el Síndico de Castelló de la Ribera, en noviembre de 1605. Las Ordenanzas de 1856 indican que la Séquia d'Escalona es propiedad exclusiva de Villanueva de Castellón (Castelló de la Ribera).

Parada de Braçal de l’Or. Antella. / Foto Estepa.

Pertenece también a la misma villa la dotación o caudal de sus aguas, sin otra limitación que las concordias celebradas a favor del pueblo de Sumacàrcer. Sus Ordenanzas fueron modificadas en 1998. En ellas se indica que la Comunidad de Regantes puede disponer para su aprovechamiento en riego de las aguas del río Xúquer, derivadas del Azud de Escalona, de acuerdo con los términos de la concesión de las primeras Ordenanzas. En la actualidad, y desde 1982, la Comunidad dispone un caudal de 4.964 l./seg.

Organizaciones supramunicipales de la gestión del riego

Desde 1903 fue constituida la “Sociedad Civil Defensa del Derecho al Riego de las tierras del Valle de Càrcer con aguas de Escalona”, por los municipios de Càrcer, Alcàntera de Xúquer, Cotes o Beneixida, los cuales pretendían tener derecho de riego de las aguas de la Séquia d’Escalona, pues el trazado de la misma recorre sus términos. De 1916 data la Concordia otorgada por la Comunidad de la Reial Séquia d’Escalona, por una parte, y la referida Sociedad Civil, que supuso el reconocimiento de los regantes del Valle de Càrcer de la propiedad por parte de la Comunidad de la Reial Séquia d’Escalona, pues era la única propietaria del Canal, obras y aguas, con arreglo a los Reales Privilegios de Felipe II y Felipe III, y bases para unos Estatutos o Reglamentos de Felipe IV. Mientras que la Comunidad de la Reial Séquia d’Escalona concedió el derecho de riego a los regantes del Valle de Càrcer: el agua necesaria para el riego de las huertas y arrozales de modo permanente o a perpetuidad. Para ello se construyeron 24 presas para el riego de 3.000 hanegadas. Hoy, el derecho de la Comunidad Defensa de derecho al Riego del Valle de Carcer, tiene una concesión de 225 l./seg. para el riego de unas 250 hectáreas.

Les Séquies de Escalona y Antella. / Mapa Estepa.

En febrero de 2000 fue constituida la "Comunidad General de Regantes de la Ribera Alta del Xúquer, margen derecha". Una agrupación de las Comunidades de la Vall de Càrcer y Sellent, Reial Séquia d'Escalona y Defensa de derecho al Riego del Valle de Carcer, más la que en un futuro se constituya en Sumacàrcer, con el objetivo de racionalizar el uso del aprovechamiento de aguas procedentes de la Reial Séquia de Escalona, por parte de las Comunidades integrantes. La Comunidad General gestiona el tramo de la Séquia d’Escalona entre la toma en el río Xúquer y la autovía N-340, mientras que el tramo entre la N-340 y el río Albaida, por la C.R. de la Reial Séquia d’Escalona.

BIBLIOGRAFÍA

. Las Riberas del Xúquer. Paisajes y patrimonio valencianos. (2006). Universitat de València y DGPC-GVA, dirigido por Jorge Hermosilla

. Atlas Temático de la Comunitat Valenciana (2022 y 2024), del Institut Cartogràfic Valencià, dirigido por Jorge Hermosilla.