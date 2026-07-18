Una mujer fallece al ser arrollada por un tren de la L1 de Metrovalencia tras un despiste

Los usuarios de Metrovalencia que quieran circular esta tarde entre las estaciones de Bétera y Empalme, ambas se incluyen dentro del recorrido de la L1 del servicio de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), van a tener problemas para desplazarse. Y es que los trenes han dejado de circular entre estas dos estaciones después de que se produjera un arrollamiento en un punto de su recorrido, como ha informado la entidad en sus redes sociales.

La investigación sobre lo sucedido sigue en marcha, pero fuentes oficiales de FGV explican que podría tratarse de que la persona arrollada es una mujer que se habría despistado y habría accedido a las vías del tren. La mayoría de la L1 hasta Empalme circula al aire libre. La mujer ha fallecido después del atropello del convoy, que ha tenido lugar entre las estaciones de Godella y Burjassot. Se trata, como explican estas mismas fuentes, de un tramo entre andenes y la fallecida no ha visto venir el tren. El maquinista no ha podido frenar a tiempo después de comprobar que la mujer había invadido la vía. Una hora después de notificarse el arrollamiento, Metrovalencia ha informado de que se ha retomado la circulación entre las estaciones de Seminari y Bétera. Finalmente, alrededor de las 20 horas, se ha reestablecido el servicio en toda la línia.

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No es el único incidente que se está produciendo este sábado. Las líneas 3, 5 y 9 están circulando con retraso por problemas de señalización y comunicación, como ha informado Metrovalencia en otro mensaje en su cuenta de X.