El PP cuela de tapadillo una reforma integral de la ley de policías locales sin control legal en las Corts

La portavoz de Seguridad del PSPV en las Corts, Marisa Navarro, ha acusado hoy al Consell de Pérez Llorca de “despreciar” a los 10.000 policías locales de la Comunitat Valenciana con una reforma “estructural” de la ley de Coordinación de las Policías Locales realizada “de tapadillo”, ya que se ha acometido a través de una enmienda del grupo popular a la ley de acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat de 2026. De este modo, el Consell “ha utilizado el trámite exprés de los presupuestos para llevar adelante una modificación que impone cambios “esenciales” en el acceso, promoción, movilidad y organización de los cuerpos policiales, y lo hace a través de una enmienda del PP al proyecto del Consell “para esquivar los reparos del Consell Jurídic Consultiu, la Abogacía o el Comité Económico y Social, entre otros”.

“Es intolerable y, como reiteradamente ha señalado el Consell Jurídic, es un fraude de ley”, advierte Marisa Navarro, por cuanto “la enmienda, que tiene nada menos que 12 páginas, modifica 17 artículos y disposiciones de la ley de coordinación de policías locales y tres decretos de desarrollo. No es una reforma accesoria, sino un cambio profundo de la ley de Coordinación de las Policías Locales”.

“Se busca que este debate quede sepultado entre las decenas de cambios legislativos que también incorpora la ley de acompañamiento a los presupuestos”, añade la diputada, para la que “una reforma de este calado debería tramitarse mediante una modificación específica acompañada de los informes técnicos y jurídicos correspondientes y con un proceso de participación real de todas las partes implicadas, en lugar de incorporarse por la puerta de atrás. Es un claro retroceso; le han cerrado la puerta definitivamente al diálogo social”.

Un mini-debate para 116 artículos y 11 disposiciones, el 27 de julio

Con esta maniobra del PP, el Consell impondrá el cambio en el régimen de funcionamiento de las Policías Locales en un debate de la ley de acompañamiento a los Presupuestos que se ventilará en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda del próximo día 27 de julio en una sesión de tan solo dos horas para abordar de una tacada y en dos únicos turnos por grupo cambios en multitud de leyes de materias tan diversas como la fiscalidad, vivienda, cooperativas, deportes, mancomunidades, función pública, sanidad, servicios sociales, mecenazgo cultural, agricultura, ganadería, bienestar animal, participación ciudadana, régimen de personal del IVF o investigador, sector público instrumental y ahora también policías locales. La aprobación definitiva de la ley de Acompañamiento tendrá lugar en un pleno más breve aún el 31 de julio.

“Esto es lo que se busca, que no haya un debate sobre asuntos tan importantes”, subraya la parlamentaria del PSPV. Además, censura que el Consell de Pérez Llorca no convoca la Comisión de Coordinación de Policías Locales, el máximo órgano de coordinación de los cuerpos en la Comunitat Valenciana, desde el 23 octubre de 2024, “vulnerando con absoluta impunidad la Ley de Coordinación, que exige al menos dos reuniones anuales de esta Comisión”. “Desprecian a la parte social, menosprecian a más de 10.000 policías locales e introducen una reforma de la Ley sin seguir los cauces legales y ni tan siquiera informar a los representantes sindicales”, recrimina Navarro.

La ausencia de convocatoria de esta Comisión de Coordinación, que debe informar sobre modificaciones de esta naturaleza, “muestra la prepotencia e impunidad con la que está actuando el Consell de Pérez Llorca”. “Le han dado la espalda sin pudor a la negociación con las organizaciones sindicales representativas, pese a que las medidas afectan directamente a las condiciones de acceso, promoción, movilidad y organización del personal”, insiste la diputada.

Cambia el modelo actual de Policía Local

La responsable de Seguridad en el grupo socialista de las Corts recalca que la reforma que pretenden imponer “afecta al actual modelo de Policía Local”. Así, entre las principales novedades, señala “la reserva de un 20% de plazas para militares profesionales en determinados procesos selectivos por turno libre; no sólo a la escala básica, también a la de inspección, e incluso a la máxima categoría en Valencia ciudad, donde también se abre a cargos de otros cuerpos”.

La enmienda del PP “modifica el acceso a la Jefatura en municipios de más de 500.000 habitantes, es decir, en Valencia ciudad, y desaparece la carrera profesional. Todo esto por intereses del Ayuntamiento de Valencia, mientras la opinión del resto no parece que les interese. Se llama dialogo social. La pirámide jerárquica pasa a ser una torre, pues con una sola categoría en cada escala es suficiente para crear la categoría superior”.

Asimismo, se fija una edad máxima para el acceso a la Policía Local, “un tope que desapareció a raíz de la sentencia del tribunal Supremo de 21 de marzo de 2012”. “Se saltan la jurisprudencia e imponen una edad unilateralmente, los 40 años. También recortan derechos, pues quienes se vayan de movilidad pierden su plaza de origen, mientras las permutas también sufren variaciones”.

“Suprime la representatividad sindical reconocida legalmente”

Para Marisa Navarro, estas cuestiones “plantean dudas tanto desde el punto de vista jurídico como organizativo, al afectar a materias especialmente sensibles dentro del funcionamiento de los cuerpos de Policía Local”. Otro de los cambios previstos modifica la composición de la Comisión de Coordinación de Policías Locales “suprimiendo la representatividad sindical reconocida legalmente e incluso el porcentaje resultante de los procesos electorales, pues fija 2 por sindicato, o sea no respeta esa proporcionalidad”.

También ejecuta cambios en la estructura competencial de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, trasladando determinadas funciones hacia otros órganos de la Administración autonómica y a la propia conselleria. “La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias pierde funciones de la Ley de Coordinación, tomando más protagonismo los cargos políticos y a quién designen”, alerta Navarro.

“¿Es una dictadura fruto del negacionismo sindical de Vox que traga el PP?”

“¿Por qué se saltan la norma evitando el debate y consenso con los sindicatos? ¿Es esta dictadura fruto del negacionismo sindical impuesto por Vox y con el que traga el PP?”, se pregunta la portavoz de Seguridad del PSPVen las Corts, que insiste en que “una modificación de esta magnitud habría merecido un debate, la convocatoria de la Comisión de Coordinación de Policías Locales y un proceso de negociación institucional que permitiera incorporar las aportaciones de administraciones, organizaciones sindicales y profesionales del sector (asociaciones de jefes que ya están pidiendo la retirada)”.

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A su juicio, “la fortaleza de una reforma legal depende únicamente de la transparencia de su elaboración, del respeto a los cauces de participación previstos en la normativa y de la búsqueda del mayor consenso posible cuando están en juego las reglas básicas de funcionamiento de un servicio público esencial como es la Policía Local”.