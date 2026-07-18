El PP y Vox recortan en dos años un tercio la financiación del Consell Valencià de la Joventut

El tijeretazo en el presupuesto de la Generalitat pactado por PP y Vox a determinados colectivos sociales se ha extendido también al Consell Valencià de la Joventud (CVJ), entidad que ha mantenido alguna polémica con los partidos que respaldan al Consell. Este miércoles se reunió la dirección permanente para analizar el proyecto de presupuestos que se está tramitando en las Corts estos días y trasladaron su "profunda preocupación y malestar ante el nuevo recorte presupuestario". PP y VOX han acordado recortar 68.000 euros más respecto al primer proyecto de presupuestos, trasladan.

A pesar de que finalmente no se ha materializado la propuesta inicial de VOX de dejar el CVJ sin ninguna financiación, "la reducción definitiva continúa siendo muy grave para el desarrollo de nuestra tarea y el debilitamiento progresivo del órgano que representa la juventud organizada valenciana y que garantiza la rendición de cuentas de las políticas públicas hacia la juventud", señalan.

"No podemos entender este hecho como una decisión puntual, puesto que es el segundo año consecutivo que el presupuesto total del CVJ se reduce. Hemos pasado de contar con un total de 468.000 euros en 2024, a 421.200 euros el 2025 y, ahora, a 311.080 euros para el 2026 después de unas enmiendas que incluso planteaban eliminar completamente nuestro presupuesto", apunta un comunicado de la entidad. Se trata de una reducción de más de 150.000 euros, un tercio del presupuesto en dos años. Además, desaparece la partida de inversiones, que pasa de 40.000 euros al 2024 a cero.

Al margen de esto, el recorte presupuestario también afecta los Consejos Locales de Juventud, a quienes se reduce el presupuesto un 10%. "Reivindicamos también que se frene este recorte, puesto que su tarea es fundamental para que el movimiento asociativo local enriquezca las políticas de juventud y la participación de la juventud dentro de la vida municipal", añade.

Los representantes juveniles lamentan el impacto que pueden tener estar rebajas. "Estas decisiones evidencian una voluntad clara de reducir progresivamente los recursos destinados a una institución clave para promover una participación juvenil cívica y democrática como es el CVJ. Ante la desafección política, instituciones como la nuestra acercan la política a la gente joven desde la responsabilidad y la implicación", critican en el comunicado.

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Y concluye: "Resulta especialmente preocupante que, mientras las instituciones afirman que las personas jóvenes son el centro de las políticas públicas, se reduzca sistemáticamente el presupuesto de las entidades que funcionan como canales de participación de aquellas en la vida pública. Por lo tanto, comprobamos que sus compromisos hacia la juventud no se corresponden con las decisiones que toman".